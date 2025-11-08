Republika Srpska bogatija za 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 15 dječaka i devet djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Bijeljini, tri u Doboju, po dvije u Prijedoru i Foči, a jedna u Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno devet dječaka i dvije djevojčice, u Bijeljini tri djevojčica i dva dječaka, u Doboju dvije djevojčice i jedan dječak, u Prijedoru dva dječaka, u Foči dvije djevojčice, te u Istočnom Sarajevu jedan dječak.

Poroda nije bilo u Trebinju i Zvorniku, a podaci za porodilišta u Nevesinju i Gradišci nisu bili dostupni.