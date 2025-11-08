Logo

Evo kada nam stiže snijeg i zahlađenje

Izvor:

ATV

08.11.2025

08:07

Komentari:

0
Ево када нам стиже снијег и захлађење
Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

Do utorka u našem regionu pretežno oblačno i relativno hladno uz kišu povremeno.

Sredinom sledeće sedmice stabilizacija i otopljenje, dok se do 20. novembra računa na relativno toplo vrijeme. Nakon toga je moguće zahlađenje, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

“Do utorka će oblačno i povremeno uz kišu posebno biti na istoku i jugu regiona. Kiša neće biti neprekidna, dolaziće u talasima. Očekuje se relativno hladno vrijeme uz maksimume od 4 do 12 stepeni Celzijusa, na jugu Srbije nakratko oko 18 stepeni.

Od sledeće srijede se računa na suvo i toplije vrijeme. Noći će biti hladne uz pojavu magle i prizemnog mraza ponegdje, ali tokom dana relativno toplo uz maksimume od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

Uslova za pogoršane i jače zahlađenje bi moglo biti poslije 20. novembra.

mitrovdan

Društvo

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

Narednih dana pravo jesenje vrijeme uglavnom oblačno i hladno, a na istoku i kišovito. Proljepšanje vremena se očekuje u sledeću srijedu.

Kad je riječ o padavinama narednih dana, prognoze pokazuju da će prvi talas od jutarnjih časova subote postepeno zahvatiti južne, jugoistočne, istočne, te djelimično sjeveroistočne i centralne dijelove. Kiša, a na višim planinama susnježica i snijeg. Padavine će do subote naveče prestati svuda, pa će tako noć na nedjelju biti pretežno oblačna, lokalno maglovita i suva.

Drugi talas padavina kreće sa juga od nedjelje poslijepodne. U nedjelju naveče i u noći na ponedjeljak kiša svuda, lokalno i nešto intenzivnija. Postepen prestanak padavina od ponedjeljka poslijepodne i naveče.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

zahlađenje

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

Republika Srpska

U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

1 h

0
Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Društvo

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

1 h

0
Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Republika Srpska

Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

1 h

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

Svijet

Pucao na radnika iz BiH jer mu je smetala buka sa gradilišta

1 h

0

Više iz rubrike

Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Društvo

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

1 h

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

11 h

0
Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб

Društvo

Jovica je spasao život djevojci koja je pala na njega sa drugog sprata: Danas nema ni za hljeb

12 h

0
ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

Društvo

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

24

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

09

21

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

09

21

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

09

11

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

09

09

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner