Evo kada nam stiže snijeg i zahlađenje

Do utorka u našem regionu pretežno oblačno i relativno hladno uz kišu povremeno.

Sredinom sledeće sedmice stabilizacija i otopljenje, dok se do 20. novembra računa na relativno toplo vrijeme. Nakon toga je moguće zahlađenje, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

“Do utorka će oblačno i povremeno uz kišu posebno biti na istoku i jugu regiona. Kiša neće biti neprekidna, dolaziće u talasima. Očekuje se relativno hladno vrijeme uz maksimume od 4 do 12 stepeni Celzijusa, na jugu Srbije nakratko oko 18 stepeni.

Od sledeće srijede se računa na suvo i toplije vrijeme. Noći će biti hladne uz pojavu magle i prizemnog mraza ponegdje, ali tokom dana relativno toplo uz maksimume od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

Uslova za pogoršane i jače zahlađenje bi moglo biti poslije 20. novembra.

Društvo Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

Narednih dana pravo jesenje vrijeme uglavnom oblačno i hladno, a na istoku i kišovito. Proljepšanje vremena se očekuje u sledeću srijedu.

Kad je riječ o padavinama narednih dana, prognoze pokazuju da će prvi talas od jutarnjih časova subote postepeno zahvatiti južne, jugoistočne, istočne, te djelimično sjeveroistočne i centralne dijelove. Kiša, a na višim planinama susnježica i snijeg. Padavine će do subote naveče prestati svuda, pa će tako noć na nedjelju biti pretežno oblačna, lokalno maglovita i suva.

Drugi talas padavina kreće sa juga od nedjelje poslijepodne. U nedjelju naveče i u noći na ponedjeljak kiša svuda, lokalno i nešto intenzivnija. Postepen prestanak padavina od ponedjeljka poslijepodne i naveče.