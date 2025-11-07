FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

Izvor:
Glas Srpske
07.11.2025
17:05
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ove, kao i naredne godine, refundiraće troškove neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) iz krvi trudnice u maksimalnom iznosu do 1.100 KM, predviđeno je izmjenama Programa za 2025. godinu objavljenim u “Službenom glasniku”.
Pravo na ovu proceduru imaju trudnice starije od 35 godina, kao i mlađe ukoliko postoje određene medicinske indikacije koje ukazuju na povećan rizik od hromozomopatija.
Do izmjena je došlo nakon što je Konkurencijski savjet BiH kaznio FZO Republike Srpske i Univerzitetski klinički centar Srpske zbog zaključivanja “zabranjenog sporazuma” kojim se, prema njihovom mišljenju, “narušava tržišna konkurencija u oblasti prenatalnog testiranja”.
U odluci se navodi da su FZO i UKC, donošenjem i primjenom programa neinvazivnog testiranja za 2023, 2024. i 2025. godinu, podijelili i kontrolisali tržište, čime su druge subjekte doveli u nepovoljan položaj.
Zbog toga im je izrečena kazna od 10.000 KM, piše "Glas".
