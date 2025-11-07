Logo

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

Izvor:

Glas Srpske

07.11.2025

17:05

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ove, kao i naredne godine, refundiraće troškove neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) iz krvi trudnice u maksimalnom iznosu do 1.100 KM, predviđeno je izmjenama Programa za 2025. godinu objavljenim u “Službenom glasniku”.

Pravo na ovu proceduru imaju trudnice starije od 35 godina, kao i mlađe ukoliko postoje određene medicinske indikacije koje ukazuju na povećan rizik od hromozomopatija.

Do izmjena je došlo nakon što je Konkurencijski savjet BiH kaznio FZO Republike Srpske i Univerzitetski klinički centar Srpske zbog zaključivanja “zabranjenog sporazuma” kojim se, prema njihovom mišljenju, “narušava tržišna konkurencija u oblasti prenatalnog testiranja”.

U odluci se navodi da su FZO i UKC, donošenjem i primjenom programa neinvazivnog testiranja za 2023, 2024. i 2025. godinu, podijelili i kontrolisali tržište, čime su druge subjekte doveli u nepovoljan položaj.

Zbog toga im je izrečena kazna od 10.000 KM, piše "Glas".

Tagovi:

Prenatalni testovi

Fond zdravstvenog osiguranja

FZO Republike Srpske

