Bokonjić: Vakcinacija - jedna od najboljih tekovina civilizacije

Dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić istakao je da je vakcinacija jedna od najboljih tekovina savremene civilizacije jer su zahvaljujući njoj zaustavljene mnoge bolesti.

Bokonjić je uoči početka Simpozijuma doktora medicine u Istočnom Sarajevu pod nazivom "Vakcinacija – istine i zablude", rekao da su pozitivni stavovi o vakcinaciji zasnovani na dokazima, od prve vakcine protiv variole vere do danas.

"Vakcine su riješile mnoge stvari. Ponekad mogu da naprave neki neželjeni efekat ili komplikaciju, ali to je zanemarljivo u odnosu na benefite koje donose čovječanstvu", naglasio je Bokonjić, dodajući da govori o vakcinama koje su obavezne.

On je naveo da će na današnjem Simpozijumu eminentni predavači iz regiona govoriti o obuhvatu vakcinacijom u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, o prednostima vakcinacije, te različitim neželjenim efektima.

Мамдани

Svijet

Poznati reper udario po Mamdaniju: "Njujork je mrtav, nek počiva u miru"

Vršilac dužnosti direktora Fonda za nauku Srbije Darija Kisić rekla je da će na današnjem skupu biti riječi o imunizaciji u regionu, jer je to jedno od najznačajnijih pitanja kojem treba posvetiti još veću pažnju zato što je to zajednički problem.

"Moramo da budemo spremni i da steknemo dovoljno jak imunitet na sva oboljenja za koja postoji zaštita", navela je Kisićeva.

Pedijatrijski onkolog na Klinici za dječije bolesti u Zagrebu Jelena Roganović rekla je da će danas prikazati savremene smjernice o vakcinisanju djece za vrijeme i nakon završetka liječenja raka.

Ona kaže da je u našim sredinama karcinom i dalje tabu tema, da se više od 80 odsto djece sa malignim bolestima izliječi, a kod svih je potrebno obnoviti imunološki sistem i vakcinisati ih.

Roganovićeva je izrazila nadu da će i na današnjem simpozijumu biti ukazano na potrebu da te savremene smjernice uđu u kliničku praksu.

Simpozijumom doktora medicine, u organizaciji Bolnice "Srbija", završeni su "Dani Bolnice `Srbija`".

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Ovih 9 osobina nasljeđujemo od baki i djedova

14

28

Suzana Jovanović se oglasila nakon vijesti da postaje baka

14

23

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

14

23

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

14

11

Savjeti proizvođača: Kako manjak goriva šteti vašem automobilu

