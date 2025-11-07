Ovih 9 osobina nasljeđujemo od baki i djedova

Dijete dobija tačno polovinu svog genetskog materijala od svakog roditelja. Pošto su i majka i otac dobili po 50 odsto gena od svojih roditelja, naučnici su pretpostavili da beba nasleđuje oko 25 odsto gena od bake i deke.

Međutim, nedavne studije pokazuju da proporcije nasleđivanja od bake i deke zavise od slučajnih faktora, jer se njihove genetske informacije miješaju u različitim količinama.

Na primjer, baka po majci ima bližu genetsku vezu sa svojim unucima, prenoseći X hromozom i dječacima i djevojčicama, pa njen doprinos genetskom nasljeđivanju može biti od 25 odsto do 29 odsto. U međuvremenu, baka po ocu prenosi ovaj hromozom samo na unuke. Djeda po ocu je bliže povezan sa unucima zahvaljujući Y hromozomu, koji je preneo svom sinu, a zatim i unuku.

Neke nasljedne osobine se ne prenose direktno sa roditelja na djecu, već se javljaju tek u trećoj generaciji. Poznavanje karaktera, navika, sklonosti i bolesti bake i deke može pomoći da predvidimo njihov uticaj na ličnost djeteta i bolje razumemo sadašnjost, ali i donekle budućnost.

Komunikacione vještine

Od naših baka i deka nasljeđujemo i vještine ponašanja, uključujući sposobnost komunikacije, sklapanja prijateljstava i uspostavljanja veza. Geni WSCD2 i Pcdh15 odgovorni su za ekstrovertnost i introvertnost, i prenose se kroz generacije. Ekstrovertnost se odlikuje društvenošću, pričljivošću i fokusom na spoljašnji svijet, dok se introvertnost manifestuje kroz povučeno i tiho ponašanje sa pažnjom usmjerenom ka unutrašnjem svijetu.

Da biste razumjeli kakvu ličnost će vaše dijete imati, obratite pažnju na svoje roditelje: dječaci nasljeđuju komunikacione vještine od djede po majci, a devojčice od bake po ocu.

Fobije

Godine 2008. genetičari sa Univerziteta u Edinburgu identifikovali su gen LRRTM1, poznat kao “gen ljevorukosti”. Odgovoran je za ljevorukost, najčešće se prenosi po muškoj liniji, od djede ka unucima i praunucima, dok su ljevoruke žene ređe.

Ovaj gen takođe koordiniše centre za govor u mozgu i utiče na širi spektar sposobnosti. Mnogi ljevoruki ljudi pokazuju genijalne osobine, često istovremeno sa savršenim sluhom, matematičkim sposobnostima i fotografskim pamćenjem.

Sposobnost oporavka snage u kratkom vremenu

Neki ljudi mogu da spavaju samo 4–5 sati noću i potpuno obnove energiju i produktivnost. Ovu sposobnost kontroliše gen pTyr362His, poznat kao “Tačer gen”, nazvan po legendarnom primjeru Margaret Tačer. Slične sposobnosti imao je i Tomas Edison.

Ova predispozicija prenosi se sa bake na sinove njene kćerke, dok djeca njenog sina obično ne nasljeđuju ovu osobinu.

Vještine upravljanja novcem

Sposobnost štednje i racionalnog upravljanja novcem djelimično je genetski određena, a ne zavisi od pola, obrazovanja ili nivoa prihoda. Prenosi se tek u trećoj generaciji:

Djevojčice nasljeđuju sposobnost racionalnog upravljanja novcem od djeda po majci.

Dječaci nasljeđuju od bake po ocu

Ljudi koji nasljeđuju “štedljive” gene su organizovaniji, dosledniji i imaju bolju samokontrolu, manje su skloni lošim navikama poput pušenja i alkohola, i manja je vjerovatnoća da će biti gojazni, piše Yumama.

Inteligencija

Istraživanja pokazuju da se intelektualne sposobnosti prenose sa oca na kćerku do pola, dok sin nasljeđuje intelekt od svog djede. U narodnoj mudrosti postoji poslovica: “Priroda se odmara na djeci genija.”

Sklonost ka stresu i depresiji

Sklonost depresiji i stresu prenosi se na unuke od baka. Ako je žena bila depresivna ili je doživjela jak stres tokom trudnoće, deca njene kćerke mogu imati slab nervni sistem. Hronična depresija ili produženi stres mogu da oštetie genetski materijal, što se manifestuje u trećoj generaciji. Dobro je što se promjene DNK povezane sa stresom mogu korigovati psihološkom i bihejvioralnom terapijom.

Sindrom kijanja

Neki ljudi kijaju kada gledaju u sunce ili jarku svjetlost. Ova osobina, poznata kao “sindrom kijanja”, genetski je određena i najčešće se prenosi od djeda po majci. Povećana osjetljivost na svjetlost nije zdravstveni rizik.

Sklonost ka riziku i avanturama

Geni odgovorni za sklonost riziku, uzbuđenju i ekstremnim sportovima prenose se direktno od oca. Djeca muškaraca sklonih avanturama vjerovatno će naslijediti nemirnu prirodu, a očekivanje poslušnosti od njih je uzaludno.