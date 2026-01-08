Tinejdžeri bježali od policije, pa se zakucali u ogradu: Potresni snimci sa mjesta nesreće

Trinaestogodišnji dječaci su teško povrijeđeni kada su se tokom policijske potere u Litgou prevrnuli u automobilu koji su, tvrdi se, prethodno ukrali.

Dvojica tinejdžera su prevezena u bolnicu "Vestmid" u Sidneju u stabilnom stanju, sa povredama potkoljenica, prelomima kostiju i posjekotinama, saopštila je policija.

Spasioci isjekli krov automobila

Potjera je uslijedila nakon što je prijavljeno da su dvojica osumnjičenih provalila u kuću i ukrala automobil.

Policija je pokušala da zaustavi vozilo na autoputu Grejt Vestern, a četvorotočkaš je navodno dostigao brzinu od 50 do 60 km/h iznad ograničenja pre nego što se zakucao u ogradu jedne kuće.

Službe za hitne slučajeve morale su da odsjeku krov automobila kako bi izvukle tinejdžere.

"Maloljetnički kriminal velika briga"

Autoput Grejt Vestern bio je zatvoren nekoliko sati zbog incidenta, saopšteno je.

Komandant Zapadnog regiona Endru Holand rekao je da policija još nije ispitala tinejdžere, dodajući da je "maloljetnički kriminal velika briga".

Istragu vodi Tim za kritične incidente iz Centralno-zapadnog policijskog okruga, a nadgledaju je Komanda za profesionalne standarde i Komisija za ponašanje u sprovođenju zakona.