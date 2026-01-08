Logo
Large banner

Tinejdžeri bježali od policije, pa se zakucali u ogradu: Potresni snimci sa mjesta nesreće

Izvor:

Telegraf

08.01.2026

16:45

Komentari:

0
Тинејџери се закуцали у ограду
Foto: Facebook/Screenshot

Trinaestogodišnji dječaci su teško povrijeđeni kada su se tokom policijske potere u Litgou prevrnuli u automobilu koji su, tvrdi se, prethodno ukrali.

Dvojica tinejdžera su prevezena u bolnicu "Vestmid" u Sidneju u stabilnom stanju, sa povredama potkoljenica, prelomima kostiju i posjekotinama, saopštila je policija.

Снијег

BiH

Na snazi narandžasti meteoalarm, sutra se očekuju nove padavine

Spasioci isjekli krov automobila

Potjera je uslijedila nakon što je prijavljeno da su dvojica osumnjičenih provalila u kuću i ukrala automobil.

Policija je pokušala da zaustavi vozilo na autoputu Grejt Vestern, a četvorotočkaš je navodno dostigao brzinu od 50 do 60 km/h iznad ograničenja pre nego što se zakucao u ogradu jedne kuće.

Službe za hitne slučajeve morale su da odsjeku krov automobila kako bi izvukle tinejdžere.

Ламин Јамал

Fudbal

Jamal proglašen za najskupljeg igrača na planeti

"Maloljetnički kriminal velika briga"

Autoput Grejt Vestern bio je zatvoren nekoliko sati zbog incidenta, saopšteno je.

Komandant Zapadnog regiona Endru Holand rekao je da policija još nije ispitala tinejdžere, dodajući da je "maloljetnički kriminal velika briga".

OHR-100925

BiH

OHR opet udario na Dan Republike Srpske

Istragu vodi Tim za kritične incidente iz Centralno-zapadnog policijskog okruga, a nadgledaju je Komanda za profesionalne standarde i Komisija za ponašanje u sprovođenju zakona.

Podijeli:

Tagovi:

Australija

tinejdžeri

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

Srbija

Delegacija Srbije doputovala u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike

1 h

0
Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

Banja Luka

Banjaluka odbila da očisti prostor za svečani defile, stiže pomoć iz Laktaša i Čelinca

1 h

3
Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце

Hronika

Kombi se zakucao u automobil sa bebom i dvoje male djece

1 h

0
Олуја, снијег и лед у Њемачкој: Затворене школе, отказани летови, хаос на цестама

Svijet

Oluja, snijeg i led u Njemačkoj: Zatvorene škole, otkazani letovi, haos na cestama

1 h

0

Više iz rubrike

Олуја, снијег и лед у Њемачкој: Затворене школе, отказани летови, хаос на цестама

Svijet

Oluja, snijeg i led u Njemačkoj: Zatvorene škole, otkazani letovi, haos na cestama

1 h

0
Затварају се школе због снијега

Svijet

Zatvaraju se škole zbog snijega

1 h

0
Власница бара смрти бјежи са касом пуном новца док људи горе? Откривени нови језиви детаљи

Svijet

Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji

1 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Šta će EU uraditi ako SAD preuzme Grenland? Oglasila se Kaja Kalas

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner