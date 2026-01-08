Delegacija Srbije doputovala u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike

Delegacija Srbije, predvođena premijerom Đurom Macutom, doputovala je u Banjaluku gdje će prisustvovati obilježavanju Dana Republike Srpske.

Delegaciju Srbije na banjalučkom aerodromu dočekao je potpredsjednik Vlade Srpske Alen Šeranić, objavila je Vlada na Iksu.

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić dočekao je na Međunarodnom aerodromu Banjaluka delegaciju Vlade Republike Srbije, koju je predvodio premijer Đuro Macut. Delegacija Vlade Srbije danas će prisustvovati obilježavnju Dana Republike Srpske i Dana boraca… pic.twitter.com/2lkzchQHRD — Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) January 8, 2026

U sjedištu Vlade Republike Srpske biće održan sastanak premijera Srpske Save Minića i Macuta.

Delegacija Srbije prisustvovaće i svečanoj akademiji u sportskoj dvorani "Borik", a potom i svečanom prijemu u sjedištu Vlade Srpske.