Popio kafu sa suprugom, pa joj prerezao vrat: Osuđen vojni penzioner

Vojnom penzioneru M.R. (75) iz Donjeg Matejevca, koji je uhapšen 22. jula prošle godine zbog sumnje da je nožem usmrtio svoju suprugu M.R. (74) u Višem sudu u Nišu danas je izrečena kazna.

Izrečena mu je mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi budući da je zločin je počinio usljed duševne bolesti.

Mjeru će ukinuti sud kada procijeni da za tim više ne postoji potreba. Do pravosnažnosti produžen mu je pritvor.

On je nakon ubistva uhapšen a psihijatrijskim vještačenjem koje je urađeno tokom istrage Višeg javnog tužilaštva u Nišu utvrđeno je da je zločin počinio u neuračunljivom stanju pa je umjesto optužnice sa predloženom zatvorskom kaznom, sudu podnijet predlog za izricanje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja. Na suđenju u Višem sudu u Nišu predstavnik komisije vještaka neuropsihijatara je potvrdio nalaz.

Ubistvo u porodičnoj kući

Ubistvo u Nišu se dogodio 21.jula 2025. godine u 7.10 časova u selu Donji Matejevac, u porodičnoj kući u kojoj je M.R živio sa suprugom. Tužilaštvo je nakon vještačenja predložilo sudu da se M.R. izrekne mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi budući da je zločin je počinio usljed duševne bolesti - organskog poremećaja sa sumanutošću sličnom šizofreniji.

Zaklao suprugu, pa oprao nož

- Nakon što je popio kafu sa oštećenom, prišao joj je i najprije zadao više udaraca zatvorenom šakom u predjelu glave nakon čega je obuhvatio u rukama u predjelu vrata i počeo da je davi da bi zatim uzeo kuhinjski nož sa crnim rukohvatom iz kuhinjske fioke kojim joj je prerezao vrat i grkljan, kojim povredama je oštećena ubrzo podlegla - rekao je Javni tužilac VJT u Nišu Goran Bursać obrazlažući Predlog za izricanju mjere bezbjednosti.

Komšiji rekao da je ubio suprugu

Nakon toga, okrivljeni M.R. je oprao nož i vratio ga na mjesto odakle ga je uzeo, a zatim izašao iz kuće i otišao do komšije kome je rekao da je ubio ženu. Komšija je pozvao Hitnu pomoć i policiju koja je privela M.R. i zadržala ga u službenim prostorijama a nakon saslušanja u tužilaštvu određen mu je pritvor.

Obrazlažući predlog za izricanje mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, Bursać je rekao da nema ničeg spornog ni u činjeničnom ni u pravnom pogledu za izricanje ove mjere.

Stalno plakao i ćutao

Svjedočeći pred sudom, sin optuženog I.R. je rekao da je njegov otac, inače vojni penzioner, imao psihičkih i zdravstvenih problema, da je stalno plakao i ćutao, ali da nikada nije bio nasilan niti je iko mogao da nasluti da se nešto ovako može desiti. On je dodao da je na pregledu u Vojnoj bolnici potvrđeno da su i otac i majka dementni a da je njegov otac na pitanje psihijatra da li se plaši nečega rekao da se plaši da ga supruga ne ubije ili otruje. On je ispričao da je oca i majku vidio dan prije zločina i da ništa nije ukazivalo da bi bilo šta loše moglo da se desi, kao i da otac nikada nije bio nasilan niti se majka nekada žalila na njega. I.R. je ispričao i da mu je otac nakon zločina rekao da ne zna šta je uradio.

Umjesto zatvora - liječenje

Za krivično djelo ubistvo iz člana 113 KZ kazna može iznositi i do 15 godina dok psihijatrijsko lečenje po zakonu nije vremenski ograničeno. O dužini trajanju lečenja odlučuje sud na osnovu periodičnih izveštaja stručne komisije iz psihijatrijske ustanove.