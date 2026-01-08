Logo
Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa i njegove administracije

Цвијановић: Још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz 66 međunarodnih organizacija još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa i njegove administracije.

Cvijanović je navela da je ovaj potez sasvim suprotan besmislenim najavama pojedinih političkih predstavnika i "eksperata" koji su horski ponavljali kako se Trampovim povratkom neće ništa promijeniti.

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Srpska rođena u miru, sigurna za svoje građane

- Praksa ih je najbolje demantovala, a pozitivne promjene su i te kako vidljive - istakla je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je memorandum kojim se nalaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz 66 međunarodnih organizacija koje više ne služe američkim interesima.

Željka Cvijanović

