Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa i njegove administracije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da se Sjedinjene Američke Države povuku iz 66 međunarodnih organizacija još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa i njegove administracije.

Cvijanović je navela da je ovaj potez sasvim suprotan besmislenim najavama pojedinih političkih predstavnika i "eksperata" koji su horski ponavljali kako se Trampovim povratkom neće ništa promijeniti.

- Praksa ih je najbolje demantovala, a pozitivne promjene su i te kako vidljive - istakla je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je memorandum kojim se nalaže povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz 66 međunarodnih organizacija koje više ne služe američkim interesima.