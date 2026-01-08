Logo
Large banner

Budimir: Srpska rođena u miru, sigurna za svoje građane

Izvor:

SRNA

08.01.2026

14:24

Komentari:

2
Будимир: Српска рођена у миру, сигурна за своје грађане
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je Republika Srpska nastala u miru, a potom odbranjena u ratu, te da je za njeno trajanje neophodno prisjećati se dana kada je rođena, zbog čega je važno obilježavati Dan Republike - 9. januar.

Budimir je naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i Vlada Srpske obezbjeđuju sigurnost svakom građaninu Srpske, bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost.

Убијен тинејџер-Ненад Г-07012026

Hronika

Jezivi detalji ubistva na Božić: Mladić izboden zbog duga od 100 evra?

- Ono što mi danas radimo jeste proslavljanje naše sigurnosti, ognjišta i jedine naše otadžbine u kojoj smo slobodni - rekao je Budimir nakon prisustva generalnoj probi svečanog defilea pripadnika MUP-a Srpske povodom Dana Republike, koji će biti održan sutra.

On je naveo da su svi ešaloni i jedinice koji učestvuju u defileu spremni za veliki praznik Republike Srpske.

- Riječ je o 14 ešalona, od kojih je 11 motorizovanih, koji će pokazati ono čime raspolaže MUP Republike Srpske. Policijski službenici su dobro uvježbani i sutra će to izgledati onako kako i treba – na ponos Republici Srpskoj! - poručio je Budimir.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Srbija

Vanredna situacija: Više od 10.000 ljudi ostalo bez struje

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Снијег

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Podijeli:

Tag:

Željko Budimir

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Hronika

GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

3 h

0
Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

Društvo

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

3 h

0
Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

4 h

0

Više iz rubrike

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Republika Srpska

Huson za ATV: Kristijan Šmit je produžena ruka Njemačke

4 h

7
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Republika Srpska

Dodik: Nastavićemo da obilježavamo 9. januar; Tramp odbacio zabrane i politike brisanja istorije

4 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić čestitao dan Republike i Dan boraca

4 h

0
ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

Republika Srpska

CIK: Na ponovljenim izborima stari listići i novi birački odbori

4 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner