Budimir: Srpska rođena u miru, sigurna za svoje građane

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je Republika Srpska nastala u miru, a potom odbranjena u ratu, te da je za njeno trajanje neophodno prisjećati se dana kada je rođena, zbog čega je važno obilježavati Dan Republike - 9. januar.

Budimir je naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i Vlada Srpske obezbjeđuju sigurnost svakom građaninu Srpske, bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost.

Hronika Jezivi detalji ubistva na Božić: Mladić izboden zbog duga od 100 evra?

- Ono što mi danas radimo jeste proslavljanje naše sigurnosti, ognjišta i jedine naše otadžbine u kojoj smo slobodni - rekao je Budimir nakon prisustva generalnoj probi svečanog defilea pripadnika MUP-a Srpske povodom Dana Republike, koji će biti održan sutra.

On je naveo da su svi ešaloni i jedinice koji učestvuju u defileu spremni za veliki praznik Republike Srpske.

- Riječ je o 14 ešalona, od kojih je 11 motorizovanih, koji će pokazati ono čime raspolaže MUP Republike Srpske. Policijski službenici su dobro uvježbani i sutra će to izgledati onako kako i treba – na ponos Republici Srpskoj! - poručio je Budimir.

Srbija Vanredna situacija: Više od 10.000 ljudi ostalo bez struje

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.