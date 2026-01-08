GP BiH: Neistinita informacija o napadima na granice

Granična policija BiH utvrdila je da je neistinita informacija MUP-a Hrvatske da se navodno spremaju napadi na granične prelaze u BiH.

-Nakon zaprimanja informacije od MUP-a Hrvatske o mogućem napadu na granične prelaze u BiH, Granična policija je utvrdila da je riječ o neistinitoj informaciji - saopštila je GP BiH.

Naime, u informaciji se navodilo da je 30 nepoznatih osoba, avganistanskog porijekla, navodno planiralo da napadne granični prelaz Orašje.

-Odmah po zaprimanju informacije Granična policija BiH je u saradnji s drugim bezbjednosnim agencijama preduzela sve mjere i radnje te pojačala rad na terenu, angažiravši dodatne ljudske resurse i materijalno-tehnička sredstva. Istovremeno, u skladu s procedurama poduzete su sve aktivnosti na provjeravanju tačnosti navoda informacija, kao i operativno-taktičke aktivnosti na terenu. Nakon svih poduzetih mjera i radnji, u saradnji s drugim bezbjednosnim agencijama, utvrđeno je da je riječ o netačnoj informaciji - navodi se u saopštenju GP BiH.

Oni su se zahvalili svim bh. agencijama za provođenje zakona i MUP Hrvatske na ostvarenoj brzoj, efikasnoj i profesionalnoj saradnji, napominjući da ovaj slučaj potvrđuje da su razmjena informacija i saradnja od ključnog značaja za institucionalnu provjeru svih potencijalnih navoda i suzbijanje svih mogućih prijetnji.

-Granična policija BiH spremna je suočiti se sa svim izazovima i nastavlja ulagati sve svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu državne granice te je odlučna preduzeti sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija i drugih prijetnji, kako samostalno tako i u saradnji s nadležnim institucijama, a sve s ciljem stvaranja sigurnog okruženja za sve građane u BiH - navode u GP BiH.