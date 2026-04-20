Vozio 178 na sat gdje je ograničenje 80, prijeti mu robija

20.04.2026 18:39

Аутомобил у снијегу
Foto: Egor Kamelev/Pexels

Pripadnici policije Sjeverne Makedonije presreli su i sankcionisali vozača iz Gostivara koji je na dionici puta gdje je ograničenje osamdeset kilometara na sat vozio više nego duplo brže.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, na putu Gostivar–Tetovo policajci su uz pomoć "presretača" izmjerili brzinu putničkog vozila marke "Mercedes", gostivarskih registarskih oznaka, koje se kretalo brzinom od čak stotinu sedamdeset osam kilometara na sat. Prekršaj je zabilježen van naseljenog mjesta, na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na osamdeset kilometara na sat.

"Vozilo je zaplijenjeno, a vozač inicijala K.I. star četrdeset četiri godine iz Gostivara suočiće se sa oštrim zakonskim sankcijama. Prema odredbama Krivičnog zakonika, za ovakav vid ugrožavanja bezbjednosti predviđena je i zatvorska kazna do tri godine", navode iz makedonske policije.

Policija je još jednom apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine, naglašavajući da će kontrole uz pomoć presretača biti pojačane u narednom periodu, piše Blic.

