Pregršt je trikova i savjeta za pranje veša na društvenim mrežama i nisu svi efikasni tako kako ih predstavljaju, međutim, ovaj je jedan od onih svemoćnih.
U potrazi za najboljim praktičnim rješenjima za pranje veša, a istovremeno i njegovo čuvanje i produžavanje roka trajanja, stigli smo i do jednog koje nije zahtjevno, ne oduzima ni novac ni vrijeme. Uz ovaj jednostavan trik veš neće biti blijed i "istrošen" kao da ste ga nosili bar stotinu puta, piše Superžena.
Ako je suditi prema riječima iskusnih domaćica širom svijeta, odgovor je u jednoj jednostavnoj namirnici koja se zove – so. Kako?
U veš mašinu prije pranja dodajte samo jednu kašiku soli. So će vešu vratiti svježinu i spriječiti da izblijedi, što je česta pojava kada istu odjeću mnogo puta operete. Brže sušenje odjeće takođe je bonus.
Ovo je posebno korisno kada napolju pada kiša, pa sušite veš u stanu ili kući.
Prije nego što uključite veš mašinu, u praznu pregradu (onu koju ne koristite) stavite kašiku soli. Kada dođe vrijeme za pranje veša, so će ući u bubanj i napraviti pravu magiju.
Hronika
Izgorio ugostiteljski objekat: Dio naselja bio bez struje
Iste domaćice savjetuju da postoji i opcija da so stavite direktno u bubanj veš mašine, ali onda, prema njihovim riječima, problem neće biti tako efikasno riješen.
