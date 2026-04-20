Pregršt je trikova i savjeta za pranje veša na društvenim mrežama i nisu svi efikasni tako kako ih predstavljaju, međutim, ovaj je jedan od onih svemoćnih.

U potrazi za najboljim praktičnim rješenjima za pranje veša, a istovremeno i njegovo čuvanje i produžavanje roka trajanja, stigli smo i do jednog koje nije zahtjevno, ne oduzima ni novac ni vrijeme. Uz ovaj jednostavan trik veš neće biti blijed i "istrošen" kao da ste ga nosili bar stotinu puta, piše Superžena.

Koji je način da se to nekako brzo i efikasno riješi?

Ako je suditi prema riječima iskusnih domaćica širom svijeta, odgovor je u jednoj jednostavnoj namirnici koja se zove – so. Kako?

U veš mašinu prije pranja dodajte samo jednu kašiku soli. So će vešu vratiti svježinu i spriječiti da izblijedi, što je česta pojava kada istu od‌jeću mnogo puta operete. Brže sušenje od‌jeće takođe je bonus.

Ovo je posebno korisno kada napolju pada kiša, pa sušite veš u stanu ili kući.

Koja je tačno procedura kako bi ovaj trik bio d‌jelotvoran?

Prije nego što uključite veš mašinu, u praznu pregradu (onu koju ne koristite) stavite kašiku soli. Kada dođe vrijeme za pranje veša, so će ući u bubanj i napraviti pravu magiju.

Iste domaćice savjetuju da postoji i opcija da so stavite direktno u bubanj veš mašine, ali onda, prema njihovim riječima, problem neće biti tako efikasno riješen.