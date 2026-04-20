Koliko jaja ide u smjesu za palačinke? Ovo je prava mjera za savršeno tijesto

Tajna pravog tijesta i mekih palačinki je u broju jaja – provjerite koja je idealna mjera za smjesu bez ijedne grudvice.

Mnogi misle da je spremanje palačinki najlakša stvar na svijetu – malo brašna, mlijeka, neko jaje i vještina u prevrtanju. Ipak, tajna nije samo u spretnim rukama, već i u tome da se pogodi prava mjera osnovnih sastojaka kako tijesto ne bi bilo žilavo ili gnjecavo. Vjerovatno vam se više puta desilo da prva zagori, druga se zalijepi, a svaka sljedeća bude gumena, što je jasan znak da u samoj smjesi nešto ne štima.

Često se dogodi da, uprkos trudu, palačinke ne ispadnu onako vazdušaste i mekane kako smo zamislili. U čemu je zapravo stvar i kako umutiti tijesto koje vas nikada neće iznevjeriti?

Sve se svodi na balans, a najveća nedoumica uvijek vlada oko toga koliko jaja zapravo treba da razbijete u činiji kako bi rezultat bio savršen.

Koliko jaja treba dodati u tijesto?

Oni koji su početnici u kuvanju uglavnom misle da će smjesa, što više jaja u njoj bude bilo, biti bolja. Međutim, to će zapravo samo pokvariti ukus, a palačinke će na kraju biti gumene i žilave. S druge strane, ako štedite, tijesto će se leijpiti i kidati pri svakom pokušaju da ga okrenete.

Dakle, ukoliko stavite tri do četiri jajeta na 500 ml mleka, to je previše, dok je jedno jaje premalo. I sada se, vjerovatno, pitate: kako da znate koliko jaja treba da stavite?

Na svakih 500 ml mlijeka, stavite dva jajeta i to je prava mjera. Ovakav odnos će obezbijediti pripremu najljepših palačinki koje se tope u ustima.

Zašto je "prava mjera" brašna presudna?

Ukoliko želite mekane i ukusne palačinke, obavezno obratite pažnju na to koliko brašna dodajete u smjesu. Recimo, ako koristite dva jajeta i pola litra mlijeka, onda dodajte 300 grama brašna.

Brašno obavezno prosijjte, a bilo bi idealno da to uradite nekoliko puta. Prosijavanjem ubacujete vazduh u prah, što direktno utiče na to da palačinke budu lagane kao pjena, a ne teške i zbijene.

Mnogi griješe pa brašno sipaju od oka. Ako je smjesa previše gusta, dobićete nešto slično debljim američkim palačinkama, ali bez njihove mekoće. Ako je previše retka, providiće se u tiganju i nećete moći ljudski da ih nafilujete.

Kako da vam smjesa uvijek ispadne bez ijedne grudvice?

Nije svejedno šta prvo ide u činiju. Da biste izbjegli grudvice koje niko ne voli da osjeti pod zubima, pratite sljedeći redoslijed.

Prvo umutite jaja. Kratko ih razbijte viljuškom ili žicom tek da se povežu.

Dodajte tečnost: sipajte mlijeko (ili mješavinu mlijeka i kisele vode).

Postepeno dodajte brašno u smjesu. Nikada ne sipajte sve od‌jednom. Dodajte malo po malo i stalno miješajte.

Na kraju ide i prstohvat soli i šećera. Čak i ako pravite slatke, so je ta koja otvara ukus tijesta.

Šta još možete dodati za bolji efekat?

Ako želite da vaše palačinke budu baš onakve kakve dobijate u najboljim poslastičarnicama, postoji još nekoliko trikova.

Prava mjera masnoće tijesta spriječiće njihovo lijepljenje, čak i ako nemate savršen tiganj.

Dodajte dve kašike ulja ili, još bolje, otopljenog putera direktno u smjesu. Puter će im dati prepoznatljivu zlatnu boju i specifičan miris.

Takođe, mala tajna vrhunskih kuvara je i korišćenje kisele vode. Ako polovinu količine mlijeka zamijenite kiselom vodom, mjehurići će učiniti da tijesto postane rupičasto i neverovatno meko.

U čemu najčešće griješimo?

Čak i kada se poštuje prava mjera, sitnice mogu pokvariti plan. Evo na šta treba da obratite pažnju da bi vam svaka tura uspjela.

Predugo mućenje

Čim nestanu grudvice, isključite mikser. Ako previše mutite, tijesto će postati žilavo umjesto mekano.

Hladno mlijeko i jaja

Bolje je da sastojci malo odstoje na sobnoj temperaturi, jer će se smjesa tako lakše i ljepše sjediniti.

Nestrpljenje kod pečenja

Tiganj mora biti baš vreo prije prve kutlače. U suprotnom, palačinka će samo upiti ulje i biti masna.

Sačekajte da se ivice same odvoje i da se pojave mjehurići, pa je tek onda okrenite palačinku – tako se sigurno neće pokidati, piše Superžena

Neka tijesto malo odmori poslije mućenja, ne žurite da pečete

Najveća greška koju možete napraviti jeste da počnete da pržite čim završite mućenje. Tijesto mora da "odmori" barem 20 do 30 minuta na sobnoj temperaturi. Zašto? Zato što skrob u brašnu treba da nabubri, a sastojci da se potpuno sjedine. Vidjećete, nakon pola sata smjesa će postati malo gušća i stabilnija, a palačinke će se peći mnogo ravnomjernije.