Ne bacajte stare farmerke: Uz pomoć ovog jednostavnog trika ponovo mogu izgledati kao nove

Mnogi imaju svoje omiljene farmerke koje rado nose svakodnevno, ali s vremenom one mogu izgubiti oblik, ali boju.

Često pranje i nošenje dovode do toga da se materijal rastegne ili deformiše, zbog čega farmerke više ne izgledaju isto kao kada su kupljene. Ipak, postoji jedan jednostavan način koji može pomoći da se njihov izgled d‌jelimično osvježi.

Riječ je o takozvanoj "metodi kuhanja", koja se može primijeniti na određene vrste farmerki. Važno je naglasiti da ovaj postupak nije pogodan za modele koji sadrže elastin, jer može dovesti do dodatnog oštećenja i gubitka oblika.

Kod farmerki koje nemaju elastin, ovaj postupak može dati bolje rezultate. Prvi korak je da se u većem loncu prokuha voda u koju se doda oko 100 grama soli. So pomaže da se boja zadrži i spriječi njeno ispiranje tokom visokih temperatura.

Kada voda proključa, farmerke se stavljaju u lonac i ostavljaju da se kuhaju oko desetak minuta, slično kao tjestenina, piše Kliks

Nakon toga se vade iz vode, lagano ocijede i isperu hladnom vodom. Potom se ostavljaju da se prirodno osuše na zraku, nakon čega bi trebale ponovo dobiti nešto svježiji izgled i čvršći oblik.