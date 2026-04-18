Tražite salatu koja ide uz sve vrste mesa s roštilja? Isprobajte ovaj recept

Autor:ATV
Roštilj je nezaobilazan dio druženja uz sunčano i vedro vrijeme u kojem možemo uživati ovog vikenda, a uz sočno meso uvijek ide i svježa, ukusna salata.
Roštilj salata je lagana, osvježavajuća i brzo se priprema, a savršeno upotpunjuje svaki zalogaj s roštilja. Kombinacija svježeg povrća, maslinovog ulja i blagih začina daje joj poseban miris i ukus koji svi vole.
Sastojci:
3-4 svježa paradajza
2 paprike (po mogućnosti crvena i zelena)
1 veći crveni luk
1 svježi krastavac
šaka peršuna
2-3 kašike maslinovog ulja
1 kašika sirćeta (ili limunov sok)
so i biber po ukusu
Priprema:
Paradajz isijecite na krupnije kocke. Paprike očistite i narežite na trake ili kockice. Luk isijecite na tanke polumjesece (ako je jak, možete ga kratko isprati vodom). Krastavac ogulite (po želji) i narežite na kolutove.
Peršun sitno nasjeckajte. Sve sastojke stavite u veću zdjelu. Dodajte maslinovo ulje, sirće (ili limun), so i biber. Lagano promiješajte da se sve sjedini.
Ostavite salatu 10–15 minuta prije serviranja da pusti sok i upije začine. Možete dodati i feta sir ili mladi sir za bogatiji ukus.
