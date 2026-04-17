Kad sljedeći put budete ljuštili bijeli luk, primjenite ovaj korak i riješite se neprijatnog mirisa

17.04.2026 21:50

Bijeli luk
Foto: Pexel/ José luis Rivera

Bijeli luk je sjajan dodatak jelima, zbog svog intenzivnog i karakterističnog ukusa, bilo da su u pitanju čorbe, paste ili priprema mesa. Ipak, kada pripremate jelo, sigurno se uvijek mučite sa ljuštenjem, a miris koji ostaje na prstima je prava noćna mora. Probajte jedan jednostavan trik i sve ovo će biti davna prošlost!

Stavite cijelu glavicu bijelog luka u mikrotalasnu na 20 sekundi ili manje, u zavisnosti od jačine vašeg aparata.

Kada ga izvadite, primjetićete da se veoma lako ljušti, a miris bijelog luka se ne zadržava na vašim rukama. Oljuštene čenove bijelog luka možete da držite u zatvorenoj činiji u frižideru do dva dana, piše Kurir

