Spisak za 1. maj koji štedi novac: Koliko mesa i pića je zapravo dovoljno za 10 osoba

Prvi maj je onaj dan u godini kada svi kolektivno precjenimo svoje kapacitete za jelo i piće.

Dok pakujete torbe i planirate roštilj, vjerovatno vas muči ista misao: „Samo da ne fali“.

Istina je da višak hrane koji završi u kesi za smeće nije ništa drugo nego bačen novac.

Dobra organizacija za 1. maj podrazumijeva da vaši gosti odu siti, a da vaš novčanik ne pretrpi ozbiljan udarac.

Matematika roštilja: Koliko grama mesa po osobi?

Najveća greška koju pravimo je kupovina kilograma mesa „po glavi stanovnika“.

Ako planirate mješano meso, standardna mjera je 400 do 500 grama sirovog mesa po odrasloj osobi.

Za grupu od 10 ljudi, to znači da vam je ukupno potrebno 4 do 5 kilograma mesa.

Ova količina je sasvim dovoljna ako uzmete u obzir da ćete služiti i hljeb, salate i priloge.

Da biste uštedjeli, fokusirajte se na ćevape, pljeskavice i piletinu, jer su oni često najpovoljniji i najbrže se pojedu.

Svinjski vrat ili krmenadle ostavite za manja okupljanja, jer kosti dodaju na težini, a smanjuju realnu količinu hrane.

Organizacija za 1. maj zahtijeva i kupovinu sezonskog povrća umjesto skupih, uvoznih delicija.

Mladi luk, rotkvice i kupus salata su klasici koji su jeftini, a svi ih obožavaju uz roštilj.

Piće bez prosipanja: Realne mjere za 10 gostiju

Kada je piće u pitanju, često kupujemo „na gajbe“ i završimo sa gomilom otvorenih flaša koje izvetre.

Za prosječno druženje od 5–6 sati, računajte na 3 do 4 pića po osobi.

Za ekipu od 10 ljudi, dva paketa piva (od po 10–12 flaširica) i 3 litra vina su gornja granica.

Ne zaboravite na vodu – planirajte bar jedan litar obične ili kisele vode po gostu.

Dodaci koji „ubijaju“ glad, a čuvaju budžet

Hljeb je vaš najbolji saveznik u uštedi. Umjesto skupih peciva, uzmite obične vekne koje ćete kratko zapeći na roštilju.

Domaći namazi poput urnebesa ili kajmaka daju osjećaj bogate trpeze uz minimalna ulaganja.

Krompir pečen u foliji direktno u žaru je skoro besplatan prilog koji oduševljava svakoga.

Mnogi zaborave da uz dobar prilog ljudi prirodno jedu manje skupog mesa.

Savjet

Meso uvijek marinirajte sami dan ranije. Kupovno, unaprijed marinirano meso je često skuplje i lošijeg kvaliteta, dok domaća marinada od ulja, soli i začina čini i najjeftinije komade mesa mekanim i sočnim

Šta ako neko ostane gladan?

Uvijek imajte u rezervi jedno pakovanje zamrznutih ćevapa ili dodatnu veknu hljeba koju možete brzo iskoristiti ako se druženje produži.

Kako sačuvati meso koje preostane?

Ako ste ipak pretjerali, meso skinuto sa roštilja odmah stavite u čistu posudu sa poklopcem i u frižider; sutradan ga možete iskoristiti za sjajan sendvič ili salatu sa pastom.

( Glas Srpske)