Pospite ovaj prah oko paradajza i imaćete duplo bolji prinos

ATV
17.04.2026 08:25

Плодови парадјза на грани у башти
Foto: Pexels

Svaki baštovan zna koliko truda zahtjeva bogat rod paradajza, pogotovo kada se borite sa sušom i napornim štetočinama.

Zaboravite na skupe i agresivne hemikalije, jer rješenje se već nalazi u vašoj kuhinji.

Jednostavan dodatak zemljištu može potpuno promijeniti strukturu i zdravlje biljke. Ovaj trik sa običnom sodom bikarbonom mijenja kiselost tla i omogućava povrću da usvoji maksimum hranljivih materija.

Ako želite onaj obilan prinos paradajza o kojem svi vrtlari sanjaju, primijenite sledeće korake.

Šta je tačno prah za bogat rod paradajza?

Glavni sastojak je obična soda bikarbona. Kada se pospe oko stabljike, ona blago snižava kiselost zemljišta. Ovo direktno utiče na formiranje krupnijih i slađih plodova, dok istovremeno drastično smanjuje rizik od truljenja i gljivičnih infekcija na biljci.

Kako soda bikarbona donosi više plodova

Kiselost zemljišta direktno određuje ukus i konačnu veličinu ploda. Kada nivo pH vrijednosti padne prenisko, korijen jako teško upija kalcijum i fosfor iz zemlje. Dodavanjem sode bikarbone zapravo stvarate savršeno okruženje za zdrav rast.

Pored uticaja na pH vrijednost, ovaj prah djeluje kao blagi zaštitni sloj protiv nepoželjnih posjetilaca u povrtnjaku.

Insekti uglavnom izbegavaju sredine tretirane ovim prahom. Kada sadnica ne mora da se bori sa napastima, svu svoju snagu usmjerava na cvjetanje, što na kraju donosi znatno više plodova paradajza tokom ljeta.

Pravilna primjena za mesnate plodove paradajza

Pospite samo jednu kafenu kašičicu ovog praha oko osnove svake biljke. Vodite računa da prah ne dotakne direktno lišće ili osjetljivo stablo, jer može izazvati nepotrebne opekotine. Pravilno doziranje je osnova za kvalitetan rod paradajza tokom cijele sezone. Biljke će vrlo brzo pokazati napredak kroz bujnije zeleno lišće i mnogo jače cvjetove.

Nikada ne posipajte sodu bikarbonu svakodnevno. Dovoljno je uraditi ovo jednom u tri nedjelje tokom faze intenzivnog cvjetanja i formiranja plodova.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj trik, pratite nekoliko osnovnih pravila prihrane:

Zemlja uvijek mora biti dobro navlažena prije nanošenja praha.

Praškasti sloj nanesite na udaljenosti od oko pet centimetara od same stabljike.

Izbjegavajte tretman tokom najtoplijeg dijela dana pod direktnim suncem.

Pažljivo pratite boju lišća nedjelju dana nakon svake primjene.

Kada nanosite prah na vlažno tlo, on se ravnomjerno rastvara i lagano spušta skroz do korjenovog sistema. Ovo predstavlja proveren način za siguran uzgoj krupnog paradajza koji sigurno neće pucati tokom procesa zrenja.

Izbjegnite ove greške i osigurajte bogat rod paradajza

Mnogi baštovani često pretjeraju sa količinom, slepo verujući da će više praha doneti brže i veće rezultate. Višak sode zapravo stvara veliku koncentraciju natrijuma u tlu. Takvo stanje blokira apsorpciju vode i trajno uništava vaš obilan prinos paradajza prije nego što berba uopšte krene.

Strogo se držite pravila jedne kašičice po sadnici.

Pratite pažljivo kako povrće reaguje nakon prvog tretmana. Ukoliko slučajno primijetite da lišće dobija žućkastu nijansu, odmah obustavite dodavanje i snažno pojačajte zalivanje čistom vodom kako biste isprali višak soli.

Uz ovakvu rutinu, sigurno ćete dobiti onaj kvalitetan rod paradajza koji ste priželjkivali.

Sada kada znate kako da iskoristite ovaj vrlo jednostavan trik, ostaje samo da izađete u baštu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

