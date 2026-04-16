Najčešće greške zbog kojih ne dolazi do gubitka kilograma iako ste na dijeti

Proces gubitka masnih naslaga često može biti spor i frustrirajući, posebno kada uprkos trudu nema vidljivih rezultata.

U takvim situacijama problem najčešće nije u nedostatku discipline, već u određenim greškama u treningu i prehrani koje usporavaju napredak.

Jedan od čestih razloga jeste nedovoljna učestalost treninga. Treniranje samo nekoliko puta sedmično može biti premalo za značajnije promjene, jer se tijelo vremenom prilagođava istom opterećenju i prestaje napredovati.

Takođe, nedovoljan unos proteina može usporiti napredak, jer proteini imaju važnu ulogu u očuvanju mišićne mase, ali i u osjećaju sitosti tokom kalorijskog deficita.

Problem može biti i u samom načinu treninga. Fokusiranje isključivo na lagane vježbe ili veliki broj ponavljanja bez osnovnih, kompleksnih vježbi često ne daje željene rezultate, jer veća mišićna masa doprinosi većoj potrošnji energije.

Takođe, prekomjerno izvođenje kardio treninga može dovesti do umora i povećanog apetita, što otežava održavanje balansa u ishrani i treningu. Ključ je u umjerenosti i kombinaciji različitih vrsta treninga.

Greška može biti i pretjerano restriktivna ishrana, gd‌je se zbog prevelikih ograničenja smanjuje ukupni unos kalorija. Takav pristup može usporiti metabolizam i otežati dugoročno održavanje rezultata, prenosi Dan.

Za napredak je najvažniji balans između treninga, ishrane i odmora, jer male promjene u navikama mogu imati veliki uticaj na rezultate.