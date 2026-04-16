Odmorite stomak poslije praznika: Lagana detoks supa koja zasiti, a ne goji

Ne nešto komplikovano, ne još jedan obilan obrok, već nešto lagano, toplo i umirujuće, što će vam pomoći da se ponovo osjećate dobro u sopstvenom tijelu.

Upravo tu na scenu stupa krem supa od tikvica jednostavno jelo koje ne opterećuje organizam, a istovremeno pruža osjećaj sitosti i topline. Ona nije samo brz obrok, već mali reset za vaš stomak, posebno nakon prazničnog prejedanja. Ono što je čini idealnim izborom jeste činjenica da ima manje od 200 kalorija po porciji, a bogata je nutrijentima koji pomažu organizmu da se oporavi.

Zašto je krem supa od tikvica pravi izbor?

Tikvice su jedna od najlakših namirnica za varenje, a istovremeno su bogate mineralima poput kalijuma, magnezijuma i gvožđa. Upravo zbog toga pomažu organizmu da se stabilizuje nakon teške hrane i vraćaju osjećaj balansa.

U formi krem supe, one postaju još zahvalnije za konzumaciju blage su, zasitne i prijaju čak i kada nemate veliki apetit. Osim toga, ovakva supa hidrira organizam i pomaže varenju, što je posebno važno nakon prazničnih dana kada često pretjerujemo u količini hrane.

Sastojci:

400 g tikvica

100 g paškanata

1 luk šalot

1 kašika maslinovog ulja

800 ml povrtne supe

200 ml sojine pavlake

3 stabljike peršuna

1 pakovanje kres salate

2 kašičice limunovog soka

so i biber po ukusu

prstohvat muskatnog oraščića

Za pjenasti dodatak:

150 ml sojinog mlijeka

2 kašičice senfa

Priprema

Operite tikvice, očistite ih i isijecite na komade. Paškanat oljuštite i isjeckajte na krupnije kocke, a luk na sitnije komade.

U šerpi zagrijte maslinovo ulje i kratko propržite povrće dok ne počne da oslobađa miris. Dodajte povrtnu supu i sojinu pavlaku, zatim poklopite i ostavite da se kuva oko 20 minuta, dok povrće potpuno ne omekša. Za to vrijeme pripremite začinsko bilje peršun operite i sitno isjeckajte, a kres salatu odvojite.

Kada je povrće kuvano, izblendajte sve dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Na kraju dodajte limunov sok, so, biber i malo muskatnog oraščića kako biste pojačali aromu.

Mali trik za poseban ukus

Ako želite da ovu supu podignete na viši nivo, napravite laganu pjenastu kremu. Sojino mlijeko pomiješajte sa senfom, lagano zagrijte i umutite dok ne dobijete finu, vazdušastu teksturu. Tu pjenu dodajte na vrh supe prilikom serviranja. Ovaj mali dodatak pravi veliku razliku daje jelu sofisticiran ukus i čini ga posebnim.

Kada je najbolje jesti ovu supu?

Ova krem supa je idealna kao:

lagana večera

brz ručak

obrok poslije praznika

detoks varijanta

Na kraju, važno je da znate: poslije dana kada smo uživali u hrani, nije potrebno kažnjavati organizam, već mu pružiti ono što mu prija. A ponekad je to upravo nešto ovako jednostavno tanjir tople, kremaste supe koja vraća balans, prenosi Ona.rs.