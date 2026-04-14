Vraćate se da provjerite da li je isključena pegla? Ova metoda spas je od stresa

Da li ste ikada izašli iz stana i već na pola puta počeli da razmišljate da li ste isključili peglu i da li ste zaključali vrata? Ako je odgovor da, dobrodošli u klub.

Da, to je taj mali stres oko kućnih poslova i svakodnevnih aktivnosti koji se pojavi niotkuda i pokvari vam koncentraciju, iako ste sve, vrlo vjerovatno, uradili kako treba. Ipak, postoji metoda koja dolazi iz Japana i koja bi vam mogla pomoći da takve situacije svedete na minimum.

Zove se šiša kanko (shisa kanko) ili jednostavno pokazivanje i izgovaranje. I iako zvuči pomalo neobično, iza nje stoji ozbiljna nauka.

Pokaži i izgovori

Ova tehnika razvijena je u japanskom željezničkom sistemu, u kojem greške jednostavno nisu dozvoljene. Mašinovođe su obučeni da svaki ključni korak vizuelno provjere i fizički označe pokazivanjem prstom te ga jasno izgovore. Na primjer, pokazaće na signal i reći: "Zeleni signal", ili na kočnicu te izgovoriti: "Kočenje aktivirano".

Još 1994. godine istraživanje Japanskog instituta za željezničku tehnologiju pokazalo je da metoda "pokazivanja i izgovaranja" može smanjiti greške za čak 85 posto u jednostavnim, ponavljajućim zadacima. Vid, sluh, pokret i govor prisiljavaju mozak da bude prisutan u trenutku. Drugim riječima, šiša kanko nije samo trik, već je koristan način da izađemo iz autopilota prilikom obavljanja svakodnevnih radnji. Zaključavamo vrata, gasimo svjetlo, isključujemo uređaje, ali bez stvarne svjesnosti. I zato se kasnije preispitujemo da li smo zaista uradili.

"Naš mozak je programiran za preživljavanje, pa često funkcioniše na osnovu navika kako bi uštedio energiju", objašnjavaju stručnjaci. Međutim, upravo ta ušteda energije ima svoju cijenu, slabije pamćenje rutinskih radnji. Tu dolazi šiša kanko.

Aktivacija mozga

Ideja je jednostavna: kada radite nešto važno, uključite više čula. Pogledajte, pokažite i izgovorite. Na primer, dok izlazite iz stana, možete pokazati na kvaku i reći: "Vrata su zaključana". Ili pogledati utičnicu i izgovoriti: "Pegla je isključena".

Zvuči pomalo smiješno? Možda. Ali upravo ta "neobičnost" je ključ.

"Uvođenje nečega što nije dio rutine pomaže mozgu da bolje zapamti radnju", objašnjavaju stručnjaci za organizaciju vremena. To može biti i aplauz, pucketanje prstima ili čak kratka pesmica. Sve što će vas izvući iz automatizma i vratiti u sadašnji trenutak.

Zanimljivo je da ova metoda ne pomaže samo u izbegavanju grešaka, nego i u povećanju fokusa generalno. Kada koristimo više čula, povećava se protok krvi u dijelovima mozga zaduženim za logiku, planiranje i donošenje odluka. Ukratko, postajemo svjesniji onoga što radimo.

Korisna metoda za osobe s ADHD-om

Posebno korisna može biti osobama s ADHD-om ili svima koji se bore s koncentracijom i pamćenjem. Kod njih dodatna stimulacija, poput govora ili pokreta, pomaže mozgu da se "uključi".

Kada mozak dobije stimulaciju, lakše se reguliše, objašnjavaju terapeuti. Zato mnogi koriste i varijacije ove metode - ponavljanje naglas, lagano lupkanje rukom ili čak pevušenje. Sve to pomaže u boljem "kodiranju" informacija u pamćenje.

Na primjer, neko će pjevati: "Moram da ugasim šporet..." na melodiju poznate dečje pjesme. Drugi će ponavljati: "Nazovi Anu, nazovi Anu…" dok hodaju. Sve su to varijacije istog principa, aktivirati više kanala od‌jednom.

Osim toga, tu je i jedan zanimljiv bonus - dopamin. Svaki put kada nešto obavimo i svjesno to "potvrdimo", mozak dobija mali osećaj zadovoljstva, što nas dodatno motiviše.

Šiša kanko se može primeniti gotovo svugde: kod kuće, na poslu, u svakodnevnim rutinama. Možete ga koristiti da ne zaboravite ključeve, naočare ili važne dokumente. Ili da se lakše prebacite iz jedne aktivnosti u drugu.

Neki ga koriste i kao alat za smirivanje u stresnim situacijama. U tom slučaju izgovaranje jednostavnih rečenica poput "Udahni, smiri se" ili "Sve je pod kontrolom" može pomoći da se ponovno fokusirate.

Majndfules (Mindfulness)

Stručnjaci čak povezuju ovu metodu s tehnikama majndfulesa, odnosno svjesne prisutnosti. Jer, kada pokazujete i imenujete stvari oko sebe, zapravo se "uzemljujete" u trenutku. Slično je i s poznatom vežbom 5-4-3-2-1: imenujte pet stvari koje vidite, četiri koje možete da dodirnete, tri koje čujete, dvije koje možete da pomirišete i jednu koju možete da okusite. Sve to vraća fokus i smanjuje stres.

(B92)