Kako iskoristiti kuvana jaja nakon Vaskrsa: Ideje za ukusne obroke

Ako vam je nakon Vaskrsa ostalo mnogo kuvanih jaja, ne brinite – postoji mnogo načina da ih ukusno iskoristite.

Evo prijedloga za jela koja uključuju kuvana jaja, od predjela do glavnih obroka.

1. Ruska salata

Jedan od najpoznatijih načina da se iskoriste kuvana jaja. U kombinaciji sa graškom, mrkvom, krompirom, kiselim krastavčićima i majonezom, ova salata je uvijek dobar izbor.

2. Punjena jaja

Presijecite kuvana jaja na pola, izvadite žumanca i napravite fil od majoneza, senfa i začina. Po želji dodajte tunjevinu, avokado ili sitno sjeckanog mladog luka. Fil vratite u bjelanca i služite kao predjelo.

3. Rolat sa jajima i špinatom

Napravite slani rolat od jaja, špinata i krem sira, a u sredinu stavite cijela kuvana jaja. Kada se rolat isiječe, dobijate dekorativne šnite koje su odlične za posluženje gostima.

4. Sendviči sa jajima i senfom

Kuvana jaja isjeckajte ili izgnječite, pomiješajte sa malo senfa i majoneza, pa namažite na tost ili hljeb. Možete dodati i salatu, rotkvice ili šunku.

5. Musaka sa jajima

U slojevima slažite krompir, mljeveno meso i sjeckana kuvana jaja. Prelijte umućenim jajima i pavlakom, pa zapecite u rerni. Jelo je zasitno i može se jesti i sutradan.

6. Slana pita sa jajima i sirom

Napravite fil od sjeckanih kuvanih jaja, sira i pavlake. Stavite između kora za pitu i ispecite. Ukusno je i dok je toplo i hladno.

7. Kari salata sa jajima i piletinom

Kuvana jaja i barena piletina isječeni na kockice, pomiješani sa pavlakom, jogurtom, malo karija i začinskog bilja – dobijate osvježavajuću salatu sa blagim egzotičnim ukusom.

8. Zapečena jaja sa sirom i slaninom

U vatrostalnu posudu stavite sjeckana kuvana jaja, prelijte pavlakom, pospite rendanim sirom i komadićima slanine, pa zapecite. Brzo i veoma ukusno jelo.

9. Čorba od špinata sa jajima

Kuvana jaja isjeckajte i dodajte u krem čorbu od špinata. Osim što je zdrava, čorba dobija puniji ukus i dodatnu teksturu.

10. Ćuftice od jaja

Kuvana jaja sitno isjeckajte, pomiješajte sa prezlama, začinima i jednim jajetom. Oblikujte kuglice i ispržite ih u tavi. Hrskave spolja, mekane iznutra.

11. Salata od krompira i jaja

Kuvani krompir i jaja, crveni ili mladi luk, kiseli krastavci i dresing od pavlake i majoneza čine klasičnu, a veoma ukusnu salatu, prenosi Stil.