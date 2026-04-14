Kako iskoristiti kuvana jaja nakon Vaskrsa: Ideje za ukusne obroke

Ako vam je nakon Vaskrsa ostalo mnogo kuvanih jaja, ne brinite – postoji mnogo načina da ih ukusno iskoristite.
Evo prijedloga za jela koja uključuju kuvana jaja, od predjela do glavnih obroka.
Jedan od najpoznatijih načina da se iskoriste kuvana jaja. U kombinaciji sa graškom, mrkvom, krompirom, kiselim krastavčićima i majonezom, ova salata je uvijek dobar izbor.
Presijecite kuvana jaja na pola, izvadite žumanca i napravite fil od majoneza, senfa i začina. Po želji dodajte tunjevinu, avokado ili sitno sjeckanog mladog luka. Fil vratite u bjelanca i služite kao predjelo.
Napravite slani rolat od jaja, špinata i krem sira, a u sredinu stavite cijela kuvana jaja. Kada se rolat isiječe, dobijate dekorativne šnite koje su odlične za posluženje gostima.
Kuvana jaja isjeckajte ili izgnječite, pomiješajte sa malo senfa i majoneza, pa namažite na tost ili hljeb. Možete dodati i salatu, rotkvice ili šunku.
U slojevima slažite krompir, mljeveno meso i sjeckana kuvana jaja. Prelijte umućenim jajima i pavlakom, pa zapecite u rerni. Jelo je zasitno i može se jesti i sutradan.
Napravite fil od sjeckanih kuvanih jaja, sira i pavlake. Stavite između kora za pitu i ispecite. Ukusno je i dok je toplo i hladno.
Kuvana jaja i barena piletina isječeni na kockice, pomiješani sa pavlakom, jogurtom, malo karija i začinskog bilja – dobijate osvježavajuću salatu sa blagim egzotičnim ukusom.
U vatrostalnu posudu stavite sjeckana kuvana jaja, prelijte pavlakom, pospite rendanim sirom i komadićima slanine, pa zapecite. Brzo i veoma ukusno jelo.
Kuvana jaja isjeckajte i dodajte u krem čorbu od špinata. Osim što je zdrava, čorba dobija puniji ukus i dodatnu teksturu.
Kuvana jaja sitno isjeckajte, pomiješajte sa prezlama, začinima i jednim jajetom. Oblikujte kuglice i ispržite ih u tavi. Hrskave spolja, mekane iznutra.
Kuvani krompir i jaja, crveni ili mladi luk, kiseli krastavci i dresing od pavlake i majoneza čine klasičnu, a veoma ukusnu salatu, prenosi Stil.
