Logo
Large banner

Kako iskoristiti kuvana jaja nakon Vaskrsa: Ideje za ukusne obroke

Autor:

ATV
14.04.2026 10:56

Komentari:

0
Офарбана васкршња јаја.
Foto: Zsolt Bodnár/Pexels

Ako vam je nakon Vaskrsa ostalo mnogo kuvanih jaja, ne brinite – postoji mnogo načina da ih ukusno iskoristite.

Evo prijedloga za jela koja uključuju kuvana jaja, od predjela do glavnih obroka.

1. Ruska salata

Jedan od najpoznatijih načina da se iskoriste kuvana jaja. U kombinaciji sa graškom, mrkvom, krompirom, kiselim krastavčićima i majonezom, ova salata je uvijek dobar izbor.

пушка М-57

Hronika

Bježeći od policije iz automobila izbacio pušku

2. Punjena jaja

Presijecite kuvana jaja na pola, izvadite žumanca i napravite fil od majoneza, senfa i začina. Po želji dodajte tunjevinu, avokado ili sitno sjeckanog mladog luka. Fil vratite u bjelanca i služite kao predjelo.

3. Rolat sa jajima i špinatom

Napravite slani rolat od jaja, špinata i krem sira, a u sredinu stavite cijela kuvana jaja. Kada se rolat isiječe, dobijate dekorativne šnite koje su odlične za posluženje gostima.

4. Sendviči sa jajima i senfom

Kuvana jaja isjeckajte ili izgnječite, pomiješajte sa malo senfa i majoneza, pa namažite na tost ili hljeb. Možete dodati i salatu, rotkvice ili šunku.

hitna pomoc

Svijet

Isplivali detalji krvavog pira u školi, raste broj žrtava

5. Musaka sa jajima

U slojevima slažite krompir, mljeveno meso i sjeckana kuvana jaja. Prelijte umućenim jajima i pavlakom, pa zapecite u rerni. Jelo je zasitno i može se jesti i sutradan.

6. Slana pita sa jajima i sirom

Napravite fil od sjeckanih kuvanih jaja, sira i pavlake. Stavite između kora za pitu i ispecite. Ukusno je i dok je toplo i hladno.

7. Kari salata sa jajima i piletinom

Kuvana jaja i barena piletina isječeni na kockice, pomiješani sa pavlakom, jogurtom, malo karija i začinskog bilja – dobijate osvježavajuću salatu sa blagim egzotičnim ukusom.

Полиција ФБиХ

Hronika

Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

8. Zapečena jaja sa sirom i slaninom

U vatrostalnu posudu stavite sjeckana kuvana jaja, prelijte pavlakom, pospite rendanim sirom i komadićima slanine, pa zapecite. Brzo i veoma ukusno jelo.

9. Čorba od špinata sa jajima

Kuvana jaja isjeckajte i dodajte u krem čorbu od špinata. Osim što je zdrava, čorba dobija puniji ukus i dodatnu teksturu.

10. Ćuftice od jaja

Kuvana jaja sitno isjeckajte, pomiješajte sa prezlama, začinima i jednim jajetom. Oblikujte kuglice i ispržite ih u tavi. Hrskave spolja, mekane iznutra.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Prijetio sugrađanki putem "Mesindžera", pa završio u zatvoru

11. Salata od krompira i jaja

Kuvani krompir i jaja, crveni ili mladi luk, kiseli krastavci i dresing od pavlake i majoneza čine klasičnu, a veoma ukusnu salatu, prenosi Stil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vaskršnja jaja

Vaskrs

Hrana

kuvana jaja

Recept

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

дијете код доктора

Srbija

Pacijent udario doktora u bolnici: Bio nezadovoljan tretmanom?

3 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Četiri automobila izgorjela na parkingu Uprave za imovinu

3 h

0
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Gagić: Prioritet zapošljavanje 500 djece poginulih boraca

3 h

2
Застрашујући призори у Пули: Ајкула дуга осам метара изронила испред туриста

Region

Zastrašujući prizori u Puli: Ajkula duga osam metara izronila ispred turista

3 h

0

Više iz rubrike

Dijeta, hrana

Savjeti

Kako da smršate pet kilograma bez rigoroznih dijeta? Ovo niste znali

20 h

0
Cvijeće na balkonu

Savjeti

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

20 h

0
Плетена чинија са васкршњим јајима на слами.

Savjeti

Koliko dugo smijete da jedete kuvana jaja poslije Vaskrsa?

22 h

0
Змија у лишћу

Savjeti

Zmije od ovoga bježe, a nakon Vaskrsa ga ima u izobilju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

12

53

Detalji zločina u Sarajevu: Ubijen sin poznatog muzičkog menadžera

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner