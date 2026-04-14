Pacijent udario doktora u bolnici: Bio nezadovoljan tretmanom?

Ljekar zaposlen na vranjskoj Hirurgiji dobio je udarac od pacijenta iz Bujanovca koji je bio nezadovoljan, prema saznanjima, "ljekarskim tretmanom".

Naime, prema saznanjima Blica, pacijent iz Bujanovca došao je u ZC Vranje, zbog pregleda i nezadovoljan tretmanom, doktora udario po licu. Ostali pacijenti su čuli svađu, te navodne riječi Bujanovčanina, "Ko će sada da ga operiše". Naloženo je podnošenje krivične prijave u redovnom postupku, zbog djela "napad na zaposleno lice u zdravstvenoj ustanovi".

