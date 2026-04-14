Gagić: Prioritet zapošljavanje 500 djece poginulih boraca

Zapošljavanje 500 djece poginulih boraca do kraja godine prioritet je za Boračku organizaciju Republike Srpske, izjavio je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Nakon sastanka sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanom Ostojićem, Gagić je rekao novinarima da je razgovarano o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji je nedavno utvrdila Vlada.

"Razgovarali smo i o Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji mogu poboljšati položaj boračke populacije", naveo je Gagić i zahvalio resornom ministru na podršci BORS-u i zalaganju da se unaprijedi položaj boračke populacije u Srpskoj.

Ostojić će danas razgovarati i sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza ratnih vojnih invalida, Udruženja amputiraca UDAS i Saveza logoraša.