Logo
Large banner

Gagić: Prioritet zapošljavanje 500 djece poginulih boraca

Autor:

ATV
14.04.2026 10:08

Komentari:

2
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Zapošljavanje 500 djece poginulih boraca do kraja godine prioritet je za Boračku organizaciju Republike Srpske, izjavio je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Nakon sastanka sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanom Ostojićem, Gagić je rekao novinarima da je razgovarano o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji je nedavno utvrdila Vlada.

"Razgovarali smo i o Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji mogu poboljšati položaj boračke populacije", naveo je Gagić i zahvalio resornom ministru na podršci BORS-u i zalaganju da se unaprijedi položaj boračke populacije u Srpskoj.

Ostojić će danas razgovarati i sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza ratnih vojnih invalida, Udruženja amputiraca UDAS i Saveza logoraša.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zapošljavanje

Milovan Gagić

BORS

djeca palih boraca

Republika Srpska

Komentari (2)
Large banner

