Oglasila se policija o beživotnom tijelu pronađenom u šahtu

Policijskoj upravi Prijedor sinoć je prijavljeno da je u šahtu pronađeno beživotno tijelo muškarca, potvrđeno je iz ove Uprave.

Iz policije navode da je uviđaj na licu mjesta izvršen, te da prve informacije ukazuju na to da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela.

"Uviđajem na licu mjesta nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela, a identifikacijom je utvrđeno da se radi o licu iz Prijedora", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.