Drama u Kotor Varošu: Muškarac prijetio bombom, policija ga savladala

Prava drama odigrala se večeras u Kotor Varošu, u naselju Donja Varoš, gdje je jedno lice prijetilo aktiviranjem ručne bombe ispred porodične kuće.

Kako Provjereno saznaje u policiji, oko 19.30 časova Policijska uprava Banjaluka obaviještena je da se 24-ogodišnje lice J.B. (24) nalazi ispred kuće u Ulici Vojislava Ilića, te da u ruci drži ručnu bombu sa odstranjenim osiguračem, uz prijetnje upućene policiji Republike Srpske.

Kako saznaje portal Provjereno, u porodičnoj kući u tom trenutku nalazile su se njegova majka i sestra, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

Policijski službenici Policijske stanice Kotor Varoš odmah su izašli na lice mjesta i obezbijedili područje, dok su o događaju obaviješteni i Koordinator pregovaračkog tima, kao i Jedinica žandarmerije.

Brzom i profesionalnom reakcijom policije, opasnost je neutralisana u 20.08 časova, kada je osumnjičeni obezbijedio eksplozivnu napravu od mogućeg aktiviranja, nakon čega je lišen slobode.

On je potom sproveden u prostorije Policijske stanice Kotor Varoš, gdje će nad njim biti sprovedena dalja kriminalistička obrada.

O svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.