Logo
Large banner

Skandal na "Bukingu": Procurili podaci korisnika, provjerite naloge

Autor:

ATV
13.04.2026 18:50

Komentari:

0
Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

Internet platforma za rezervacije smještaja Booking.com upozorila je svoje korisnike da je bila meta hakerskog napada, u kome su "neovlašćene strane" dobile pristup neodređenom broju imena, kontakt podataka i podataka o rezervacijama smještaja kupaca.

Nakon otkrivanja aktivnosti, preduzeli smo mjere da problem obuzdamo. Ažurirali smo PIN broj za ove rezervacije i obavijestili naše goste – navodi se u saopštenju koje prenosi Gardijan.

Kompanija, sa sjedištem u Amsterdamu, nije navela koliko je ljudi pogođeno hakovanjem a njen portparol je naveo da hakeri nisu imali pristup “finansijskim informacijama”.

U imejlu koji je Buking uputio korisnicima navodi se da su hakeri možda uspjeli da pristupe “određenim informacijama o rezervaciji” smještaja kupaca.

– Na osnovu nalaza naše dosadašnje istrage, informacije kojima je pristupljeno mogu uključivati detalje rezervacije i imena, imejlove, adrese, brojeve telefona povezane sa rezervacijom i sve što ste možda podijelili sa smještajem – navodi se u obavještenju korisnicima, piše b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Buking

internet

prevara

Internet prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Amerika rasporedila 15 ratnih brodova, počela blokada Ormuskog moreuza

3 h

0
Нестало 20.000 крипто милионера за три мјесеца: Шта се дешава са биткоином?

Ekonomija

Nestalo 20.000 kripto milionera za tri mjeseca: Šta se dešava sa bitkoinom?

3 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Vlada Njemačke smanjuje akcize na benzin i dizel

3 h

0
Oтказано више стотина летова због штрајка у "Луфтханзи"

Ekonomija

Otkazano više stotina letova zbog štrajka u "Lufthanzi"

3 h

0

Više iz rubrike

Виктор Митић на инстаграму

Zanimljivosti

Dječak iz Srbije izazvao pomamu na mrežama: Zašto ga je zapratilo gotovo 150.000 ljudi

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Preciznost i red donose uspjeh jednom znaku danas

6 h

0
Новац им стиже као поручен: Ова 2 знака хороскопа бришу све дугове

Zanimljivosti

Novac im stiže kao poručen: Ova 2 znaka horoskopa brišu sve dugove

8 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Provjerite da li ste u top tri najomraženija horoskopska znaka

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Suspendovan KK Partizan?

20

58

Za Strijelca je počela nedjelja velikih promjena

20

55

Drama u Kotor Varošu: Muškarac prijetio bombom, policija ga savladala

20

40

Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

20

33

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner