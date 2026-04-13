Skandal na "Bukingu": Procurili podaci korisnika, provjerite naloge

Internet platforma za rezervacije smještaja Booking.com upozorila je svoje korisnike da je bila meta hakerskog napada, u kome su "neovlašćene strane" dobile pristup neodređenom broju imena, kontakt podataka i podataka o rezervacijama smještaja kupaca.

Nakon otkrivanja aktivnosti, preduzeli smo mjere da problem obuzdamo. Ažurirali smo PIN broj za ove rezervacije i obavijestili naše goste – navodi se u saopštenju koje prenosi Gardijan.

Kompanija, sa sjedištem u Amsterdamu, nije navela koliko je ljudi pogođeno hakovanjem a njen portparol je naveo da hakeri nisu imali pristup “finansijskim informacijama”.

U imejlu koji je Buking uputio korisnicima navodi se da su hakeri možda uspjeli da pristupe “određenim informacijama o rezervaciji” smještaja kupaca.

– Na osnovu nalaza naše dosadašnje istrage, informacije kojima je pristupljeno mogu uključivati detalje rezervacije i imena, imejlove, adrese, brojeve telefona povezane sa rezervacijom i sve što ste možda podijelili sa smještajem – navodi se u obavještenju korisnicima, piše b92.