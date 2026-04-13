Otkazano više stotina letova zbog štrajka u "Lufthanzi"

Više stotina letova otkazano je zbog štrajka pilota u Lufthanzi i njenoj niskotarifnoj podružnici "Jurovings", što je pogodilo desetine hiljada putnika.

Sindikat pilota zatražio je od svojih članova u "Lufthanzi" i regionalnoj podružnici "Sitilajn" da danas i sutra stupe u štrajk.

Njemački avio-prevoznik i sindikat su u sporu oko penzionog plana za pilote. Sindikat zahtijeva da avio-kompanija više nego udvostruči doprinose.

Na aerodromu u Frankfurtu, najvećem u Njemačkoj, otkazano je 570 polijetanja i slijetanja, a aerodrom u Minhenu prijavio je ukupno 720 otkazivanja tokom dva dana.

"Jurovings" je saopštio da će obaviti oko 300 letova, odnosno 60 odsto planiranih letova, prenosi Srna.