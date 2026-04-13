Otkazano više stotina letova zbog štrajka u "Lufthanzi"

13.04.2026 17:56

Oтказано више стотина летова због штрајка у "Луфтханзи"

Više stotina letova otkazano je zbog štrajka pilota u Lufthanzi i njenoj niskotarifnoj podružnici "Jurovings", što je pogodilo desetine hiljada putnika.

Sindikat pilota zatražio je od svojih članova u "Lufthanzi" i regionalnoj podružnici "Sitilajn" da danas i sutra stupe u štrajk.

Njemački avio-prevoznik i sindikat su u sporu oko penzionog plana za pilote. Sindikat zahtijeva da avio-kompanija više nego udvostruči doprinose.

Na aerodromu u Frankfurtu, najvećem u Njemačkoj, otkazano je 570 polijetanja i slijetanja, a aerodrom u Minhenu prijavio je ukupno 720 otkazivanja tokom dva dana.

"Jurovings" je saopštio da će obaviti oko 300 letova, odnosno 60 odsto planiranih letova, prenosi Srna.

Pročitajte više

Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

Ekonomija

Novi problem u Njemačkoj: Radnici "Lufthanze" sutra u štrajku

4 d

0
Отказане стотине летова због штрајка пилота "Луфтханзе"

Svijet

Otkazane stotine letova zbog štrajka pilota "Lufthanze"

1 mj

0
Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

Svijet

Lufthansa pred štrajkom! Nezadovoljni piloti se bune zbog penzionih planova kompanije

6 mj

0
Драма на небу: Авион хитно слетио на београдски аеродром, ово је разлог

Srbija

Drama na nebu: Avion hitno sletio na beogradski aerodrom, ovo je razlog

7 mj

0

Više iz rubrike

Катанац врата капија

Ekonomija

Njemačka na koljenima: Kompanije odlaze u stečaj

10 h

0
Стан кључеви

Ekonomija

Cijene stanova skočile za skoro 65 odsto

10 h

0
Нафта

Ekonomija

Cijene nafte ponovo porasle iznad 100 dolara

14 h

0
Домаћине у Српској за Васкрс цијене меса пукле у главу

Ekonomija

Domaćine u Srpskoj za Vaskrs cijene mesa pukle u glavu

1 d

0

