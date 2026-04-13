Otkazano više stotina letova zbog štrajka u "Lufthanzi"

Autor:ATV
Komentari:0
Više stotina letova otkazano je zbog štrajka pilota u Lufthanzi i njenoj niskotarifnoj podružnici "Jurovings", što je pogodilo desetine hiljada putnika.
Sindikat pilota zatražio je od svojih članova u "Lufthanzi" i regionalnoj podružnici "Sitilajn" da danas i sutra stupe u štrajk.
Njemački avio-prevoznik i sindikat su u sporu oko penzionog plana za pilote. Sindikat zahtijeva da avio-kompanija više nego udvostruči doprinose.
Na aerodromu u Frankfurtu, najvećem u Njemačkoj, otkazano je 570 polijetanja i slijetanja, a aerodrom u Minhenu prijavio je ukupno 720 otkazivanja tokom dva dana.
"Jurovings" je saopštio da će obaviti oko 300 letova, odnosno 60 odsto planiranih letova, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
4 d0
Svijet
1 mj0
Svijet
6 mj0
Srbija
7 mj0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu