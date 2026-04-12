Domaćine u Srpskoj za Vaskrs cijene mesa pukle u glavu

Cijene mesa u Srpskoj već odavno su dostigle nivo koji obeshrabruje mnoge građane. Tako su neke od njih doslovno pukle u glavu građane koji su na Vaskrs dočekali goste.

Iako, teletinu jedu samo oni sa dubljim džepom, dok ostali, ni na današnji dan na jedan od najvećih pravoslavnih praznika, nisu mogli njome da se počaste.

Jedan Banjalučanin koji je danas imao goste, namjeravao je da napravi teletinu ispod sača. Međutim, kad je jutros otišao u mesnicu izašao je – praznih ruku.

Kako kaže za "Srpskainfo", iako je podne uveliko prošlo, još se nije oporavio od šoka, kada je vidio koliko meso košta.

"Kilogram telećeg flama košta 28 KM, a teleća plećka nevjerovatnih 38 KM za kilogram?! Svježa svinjska slanina je 26 KM po kilogramu. Buta nisu imali, a Bog zna da je kilogram i 45 KM. Ostao sam zatečen i samo se okrenuo nalijevo krug. Izbor za vaskršnji ručak pao je na roštilj", kaže sagovornik pomenutog portala.

Bez teksta je ostala i jedna Banjalučanka, kada je kupovala meso za današnju trpezu.

"Odlučila sam da danas napravim pečenu jagnjetinu. Kada sam otišla u mesnicu i čula koliko košta flam, razmišljala sam da se vratim i napravim nešto drugo. Kilogram ovog mesa, naime, košta 30 KM. Dva kilograma sam platila 60 KM, ali samo zato što je Vaskrs", poručuje ona.

Oni koji su za Vaskrs odlučili da na trpezi imaju pečenje sa ražnja, kilogram žive vage prasića plaćali su i do 8 KM, dok su jagnjad, koji dan pred Vaskrs, otišla na 12 KM.

Uzgajivači svinja poručuju da poskupljenje prasića tek slijedi, te da će ova roba biti najskuplja uoči Đurđevdana.