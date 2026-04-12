Lidl sprema veliki ulazak u BiH

Kompanija Lidl BH prošle godine ostvarila je gubitak od 41,5 miliona KM, što je gotovo dvostruko više u odnosu na minus od 23,5 miliona KM iz 2024. godine.

Podsjetimo, Lidl je i ranijih godina bilježio negativan rezultat – 2023. godine gubitak je iznosio 18 miliona KM, godinu ranije 19,1 milion KM, dok je 2021. godine iznosio 7,6 miliona KM.

Operativni troškovi bez velikih investicija

Ovi gubici uglavnom se odnose na operativne troškove, poput plata radnika i drugih redovnih rashoda, te ne uključuju velike investicije vrijedne stotine miliona maraka u kupovinu zemljišta i izgradnju objekata.

Kompanija se intenzivno priprema za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a te pripreme iziskuju značajna finansijska sredstva.

Manji prihodi uprkos neaktivnom poslovanju

Iako Lidl još nije počeo redovno poslovanje u BiH, kompanija ostvaruje određene prihode.

Oni su prošle godine iznosili oko 1,9 miliona KM, što je blagi pad u odnosu na 2,1 milion KM iz prethodne godine, a najvećim dijelom odnose se na pružene usluge.

Rast kapitala i ulaganja u infrastrukturu

Kapital kompanije u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi 617 miliona KM i kontinuirano raste.

Najveći dio imovine odnosi se na nekretnine, postrojenja i opremu, što potvrđuje intenzivan investicioni ciklus.

Lidl je već izgradio ili gradi desetine objekata širom zemlje, dok je veliki distributivni centar u Lepenici, opština Kiseljak, spreman za rad.

Početak rada marketa očekuje se naredne godine, prenosi Biznisinfo.