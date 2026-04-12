Minić: Vaskrs osnova naše vjere i života

ATV
12.04.2026 08:55

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić u čestitki povodom Vaskrsa istakao je da je ovaj najveći hrišćanski praznik osnova pravoslavne vjere i života.

"U prazniku nad praznicima nalazimo ishodište naš lične hrišćanske snage. Realnost vaskrsenja - pobjede života nad smrću bodri i savremenog čovjeka, dajući mu nadu i snažeći ga pred mnogobrojnim izazovima", naveo je Minić u čestitki.

U vremenu koje nosi izuzetno breme, ističe Minić, poruka praznika treba da bude što više prisutna i osnažena u srcima svih, kao i u odnosu sa drugima.

Društvo

Vaskrs donio prave proljećne temperature: Sunce obasjalo Srpsku

"Želeći da u miru, zdravlju i radosti proslavite praznik nad praznicima, Hristovo vaskrsenje, pozdravljam Vas sveradosnim pashalnim pozdravom: Hristos vaskrse - Vaistinu vaskrse!", naveo je Minić.

Premijer Srpske je čestitku u svoje i u ime Vlade Republike Srpske uputio Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, svim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i svim pravoslavnim vjernicima u Republici Srpskoj.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas najveći hrišćanski praznik - Vaskrs, kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih i koji predstavlja suštinu hrišćanske vjere.

