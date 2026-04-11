Dodik poželio Orbanu sreću na izborima: Srpska stoji uz Vas

Dragom prijatelju Viktoru Orbanu želim puno sreće i uspjeha na izborima, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Siguran sam, kaže Dodik, da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje. "Republika Srpska stoji uz Vas", istakao je Dodik. Dragom prijatelju @PM_ViktorOrban želim puno sreće i uspjeha na izborima.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 11, 2026

