Željka Cvijanović čestitala Vaskrs: Neka praznik unese spokoj u vaša srca

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa, uputila je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i svim pravoslavnim vjernicima
- Povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa, upućujem Vam iskrene i srdačne čestitke, uz želju da ove svete dane provedete u duhovnom miru, praštanju i slozi, okruženi svojim najmilijima. Neka praznik nad praznicima, koji donosi nadu i spasenje, unese spokoj u vaša srca, osnaži vjeru i podsjeti nas na važnost zajedništva, pažnje i brige jednih za druge, na radost porodičnog okupljanja i dobrobit svih ljudi dobre volje. U duhu Hristovog vaskrsenja, budimo jedni drugima podrška, čuvajmo porodične vrijednosti i širimo ljubav, razumijevanje i dobrotu. Hristos vaskrse - navela je Cvijanovićeva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Trenutno na programu