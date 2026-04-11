Željka Cvijanović čestitala Vaskrs: Neka praznik unese spokoj u vaša srca

11.04.2026 11:15

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa, uputila je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i svim pravoslavnim vjernicima

- Povodom najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa, upućujem Vam iskrene i srdačne čestitke, uz želju da ove svete dane provedete u duhovnom miru, praštanju i slozi, okruženi svojim najmilijima. Neka praznik nad praznicima, koji donosi nadu i spasenje, unese spokoj u vaša srca, osnaži vjeru i podsjeti nas na važnost zajedništva, pažnje i brige jednih za druge, na radost porodičnog okupljanja i dobrobit svih ljudi dobre volje. U duhu Hristovog vaskrsenja, budimo jedni drugima podrška, čuvajmo porodične vrijednosti i širimo ljubav, razumijevanje i dobrotu. Hristos vaskrse - navela je Cvijanovićeva.

