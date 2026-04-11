Karan: Prva zvanična posjeta biće Srbiji i neće biti simbolična nego suštinska

11.04.2026 10:20

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da će njegova prva zvanična posjeta biti Srbiji jer su Srpska i Srbija jedinstven istorijski, nacionalni i kulturnu prostor i jer Srpska u Srbiji vidi ne samo istorijskog i identitetskog saveznika, već i partnera za odbranu dejtonske strukture Srpske unutar BiH.

- Odlazak kod predsjednika /Srbije Aleksandra/ Vučića neće biti simboličan, već suštinski, da i mi pokažemo da Srbija, u skladu sa Deklaracijom i Specijalnim i paralelnim vezama, ali i činjenicom da je Srbija potpisnica Djetonskog sproazuma, a Srpska svih aneksa tog međunarodnog ugovora, ima puno pravo da brine o statusu Republike Srpske i da dnevno komuniciramo - poručio je Karan u intervjuu za "Politiku".

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Region

Horor: Nevjenčanu suprugu tjerao na odnose sa maloljetnim sinom

Karan je istakao da je srpski nacionalni identitet jedinstven, a da je raspad Jugoslavije pokazao da su Srbi nestali tamo gdje nisu imali svoju državu.

Karan je ukazao na to da su istorijske veze Srbije i Srpske dio istovjetne borbe srpskog naroda za slobodu i naglasio da o tome govori i Deklaracija Svesrpskog sabora, koji je, kako je naveo, sjajan dokument i jasno definiše da je srpski narod i dalje izložen napadima i da zahtijeva zaštitu.

Karan je istakao da Srbi, gdje god da žive, imaju dvije matice – Srbiju i Republiku Srpsku.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neka nas praznik Hristovog Vaskrsenja podstakne na međusobno razumijevanje i praštanje

- Odnosi Srpske i Srbije danas su snažniji nego ikada zahvaljujući predsjednicima /Miloradu/ Dodiku i Vučiću - naglasio je Karan i dodao da su Vučić i Dodik tu saradnju materijalizovali do mjere da ne postoji lokalna zajednica u Srpskoj u kojoj Srbija nije učestvovala u nekom infrastrukturnom projektu.

Katran je naveo da je pritisak iz inostranstva na Srpsku smanjen, kao i negativan uticaj onih u Sarajevu koji su bili učesnici spornih procesa.

Srpska je, kako ističe, mudrom politikom prepoznala procese promjena geopolitičkih odnosa u svijetu i jedna je od rijetkih koje imaju dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadnom, najmoćnijim državama i silama.

Karan je istakao da je Republika Srpska davno krenula u stvaranje strateških odnosa s mnogim zemljama – SAD, Rusijom, Kinom, Mađarskom, a sa Srbijom je dio jedinstvenog prostora, te ima kontakte i sa strukturama unutar EU koje imaju objektivniju sliku o regionu, BiH i Republici Srpskoj.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

- Pritisak na Srpsku je smanjen, mi smo za stolom, a ne na stolu. Smanjen je uticaj onih u Sarajevu, koji su bili učesnici spornih procesa. Strateška partnerstva su vidljiva i ne odnose se samo na politiku, danas je politika veoma bliska ekonomiji - poručio je Karan.

On napominje da Republika Srpska ovog časa nema sagovornike u FBiH, zbog dijela međunarodne zajednice koji je i dalje protiv Srpske.

- Onog časa kada niko ne bude stajao ni na čiju stranu, zvaničnici u FBiH će postati naši sagovornici. Oni još vuku neku snagu i podršku za proces unitarizacije, koja je sada minorna, ali kada i ona nestane, imaćemo sagovornike - rekao je Karan.

(SRNA)

Pročitajte više

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Društvo

Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

2 h

0
Чекић на столу поред осталог алата.

Region

Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

3 h

0
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Nauka i tehnologija

Komentare na Instagramu sada možete mijenjati, ali postoji jedan uslov

3 h

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

3 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neka nas praznik Hristovog Vaskrsenja podstakne na međusobno razumijevanje i praštanje

2 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

2 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: U slozi i zajedništvu pronaći oslonac za napredak

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Stevanoviću izbor na mjesto predsjednika parlamenta Slovenije

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner