Stručnjak otkrio najveću grešku pri pranju crne odjeće

21.05.2026 20:10

Foto: Sarah Chai/Pexels

Ako imate mnogo crne odjeće, vjerovatno muku mučite sa činjenicom da boja brzo blijedi. Nije samo efekat Sunca pri nošenju i sušenju veša „krivac“, već su i greške pri pranju veša razlog zašto crna odjeća brzo izblijedi.

Crna odjeća može biti vrlo elegantna, lako se uklapa sa većinom boja, ali svako ko je često nosi zna da uskoro može da postane sivkasta, ili čak da „vuče“ na teget. Stručnjak za hemijsko čišćenje otkrio je grešku broj jedan pri pranju crne garderobe.

Stiv Kolins, stručnjak čija porodica već tri generacije ima radnju hemijskog čišćenja odjeće u Atlanti, Džordžija, rekao je da je pogrešna temperatura mašinskog pranja jedan od glavnih krivaca za izblijedilu crnu odjeću.

„Previše vruća voda je vaš neprijatelj. Vrelina i bogate boje kao što je crna, ali i neke jarke, nikako nisu dobra kombinacija. Mnogi misle da viša temperatura u mašini za pranje veša znači i eliminisanje fleka i neprijatnih mirisa, ali nikako neće zaštititi dugovječnost i jasnoću boje crne odjeće“, rekao je on.

Visoka temperatura pranja najveći problem za crnu odjeću

„Visoke temperature mogu da izvuku boju iz tkanine. A dok se veš vrti u mašini, stvara se trenje koje će oslabiti tkaninu. Vaša crna odjeća je dobila batine, uslovo rečeno. I takvo pranje će je brzo izblijediti i oštetiti“, upozorio je Kolins. Ako ovako perete crnu odjeću bolje da je odmah bacite.

Ukoliko živite u mjestu sa tvrdom vodom, moguće je da će ostaviti i naslage koje se vremenom gomilaju na odjeći. Deterdženti, takođe, imaju hemikalije koje posvjetljuju, i rezultat je sivkasta, neugledna crna odjeća.

Najbolji trik za pranje crne odjeće

Kolins navodi i da bi trebalo da razdvajate garderobu kada je perete, a on to radi na sljedeći način. Crne i tamne boje idu u jednu mašinu. Jarke, zasićene boje kao što su crvena i ljubičasta idu zajedno. Svjetlije, slične boje kao što su siva i bež mogu se prati u istoj mašini, a odvojeno se pere bijeli veš.

„Trudim se i da razdvajam tipove tkanine, pa tako ne perem poliestersku odjeću za vježbanje zajedno sa pamučnim košuljama. Na taj način, smanjujem trenje pri pranju odjeće“, rekao je on.

Kada je sušenje veša u pitanju, Kolins izbjegava mašinu za sušenje za svoje crne komade. Vrelina je neprijatelj crne garderobe, pa ju je bolje sušiti na terasi ili u dobro provjetrenoj prostoriji, nego u mašini koja ima program sušenja na visokoj temperaturi.

Stručnjak se slaže da će prirodno sušenje ostaviti i nabore koje potom moramo da peglamo, ali stoji iza tvrdnje da će tako crna odjeća ostati dugo svježa i bogate boje.

(Krstarica)

