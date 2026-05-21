Brat i sestra iz BiH stradali nakon što je požar zahvatio njihov stan u Beču

21.05.2026 19:41

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Nakon razornog požara u stanu u Beču-Otakringu, stigla je tragična potvrda - porodica Klokić iz BiH, nažalost, izgubila je dvoje djece u roku od samo nekoliko dana. Naime, nakon što je trogodišnja sestra podlegla teškim povredama, njen dvogodišnji brat je takođe preminuo u Općoj bolnici u Beču.

Požar je izbio u stanu u ulici Efingergase u ponedjeljak, 18. maja, oko 16:45 sati. Vatrogasna služba Beča obaviještena je o požaru i nasilno ušla u zapaljeni stan. Dok su se pripremali za gašenje požara, tim s aparatima za disanje pretražio je sobe i tada su hitne službe otkrile stravičan događaj.

Požar u stanu porodice iz BiH: Reanimirano dvoje d‌jece, bore se za život

Dvoje mališana ležalo je nepomično u sobi. Vatrogasci i bolničari odmah su započeli reanimaciju. Oboje djece moralo je biti reanimirano nakon što su pretrpjela srčani zastoj i potom su u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.

U četvrtak je objavljeno da je trogodišnja kćerka preminula od teških povreda. Kako Heute sada saznaje, njen dvogodišnji brat je takođe ubrzo nakon toga izgubio borbu. Četrnaestogodišnja sestra djece takođe je lakše povrijeđena u požaru i prevezena u bolnicu. U vrijeme požara brinula se o svojoj mlađoj braći i sestrama. Nije poznato da li je u međuvremenu puštena iz bolnice.

Istraga o uzroku požara je u toku. Prema trenutnim nalazima, vjeruje se da je tehnički kvar izazvao požar. Bečka policija izvještava da se baterija ručnog usisivača zapalila.

Brojni prijatelji, poznanici i rodbina izrazili su saučešće na društvenim mrežama. Prijatelji porodice su takođe otvorili račun za donacije putem "GoFundMe" kako bi pružili finansijsku podršku roditeljima.

(Radio Sarajevo)

