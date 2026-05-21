Tramp: Vašington će preuzeti uranijum od Teherana

Predsjednik SAD Donald Tramp obećao je da će Sjedinjene Države na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

"Uzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga preuzmemo, ali im nećemo dozvoliti da ga zadrže", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Republika Srpska Dodik: SNSD je pobjednik izbora

On je podsjetio da je preuzimanje uranijuma dio glavnog cilja američke vojne intervencije - da se Teheranu onemogući razvijanje nuklearnog oružja.

Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, za koji je Tramp izjavio ranije da je zakopan ispod ruševina nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine.

Srbija Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma, koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja, ne smiju iznositi u inostranstvo.

(SRNA)