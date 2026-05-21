Tramp: Vašington će preuzeti uranijum od Teherana

21.05.2026 19:18

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током догађаја о ублажавању федералног правила о расхладним средствима, у Овалном кабинету Бијеле куће, у четвртак, 21. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp obećao je da će Sjedinjene Države na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

"Uzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga preuzmemo, ali im nećemo dozvoliti da ga zadrže", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On je podsjetio da je preuzimanje uranijuma dio glavnog cilja američke vojne intervencije - da se Teheranu onemogući razvijanje nuklearnog oružja.

Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, za koji je Tramp izjavio ranije da je zakopan ispod ruševina nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine.

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma, koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja, ne smiju iznositi u inostranstvo.

(SRNA)

