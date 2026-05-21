Lukašenko demantovao Zelenskog: Bjelorusija se ne uključuje u sukob

21.05.2026 16:23

Бјелоруски председник Александар Лукашенко говори официрима како присуствује заједничким нуклеарним вјежбама које одржавају руске и бјелоруске оружане снаге у Асиповичком округу Белорусије, четвртак, 21. мај 2026.
Foto: Tanjug/Belarusian Presidential Press Service

Bjelorusija nema namjeru da se uključuje u sukob u Ukrajini, jer za to ne postoji ni civilna ni vojna potreba, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko komentarišući ranije spekulacije ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

"Kada je riječ o njegovim izjavama Zelenskog da će Bjelorusija biti uvučena u rat, rekao sam da će se to dogoditi samo u jednom slučaju - ako bude izvršena agresija na našu teritoriju", dodao je Lukašenko.

Zelenski je ranije tvrdio da Rusija planira da pokrene napade na Ukrajinu ili neku zemlju NATO-a sa teritorije Bjelorusije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

