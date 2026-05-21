Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

21.05.2026 15:47

Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da rastuće tenzije u svijetu i pojava novih prijetnji i rizika zahtijevaju upotrebu nuklearne sile kao strateškog odvraćanja.

Putin je poručio da će Moskva nastojati da iskoristi svoj arsenal kako bi održala nuklearni paritet i ravnotežu snaga na globalnom nivou, prenosi bjeloruska novinska agencija Belta.

On je ocijenio da nuklearna trijada mora da služi kao garant suvereniteta i Rusije i Bjelorusije.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da se njegova zemlja "neće boriti ni sa kim" osim ako ne bude morala.

Ukrajina je ranije saopštila da Rusija planira napad sa teritorije Bjelorusije, upozoravajući Minsk na posljedice u slučaju vojne intervencije.

Oružane snage Rusije od 19. do 21. maja izvode vježbe pripreme i upotrebe nuklearnih snaga u slučaju moguće agresije, uz učešće raketnih strateških snaga i avijacije dugog dometa. U vježbama, takođe, učestvuju i snage Bjelorusije.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

