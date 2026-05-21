Foto: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ne planira da se upusti u bilo kakvu trku u nuklearnom naoružanju.

"Naši nuklearni kapaciteti će ostati u razmjeri koja je potrebna", rekao je Putin novinarima. Porodica Kum nije dugme: Zašto kumstvo ne valja odbijati? On je poručio ranije da će Moskva koristiti svoj arsenal kako bi održala nuklearni paritet i ravnotežu snaga na globalnom nivou kao metodu strateškog odvraćanja. (SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.