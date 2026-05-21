Putin: Moskva neće učestvovati u trci u naoružanju

21.05.2026 20:02

Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.
Foto: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ne planira da se upusti u bilo kakvu trku u nuklearnom naoružanju.

"Naši nuklearni kapaciteti će ostati u razmjeri koja je potrebna", rekao je Putin novinarima.

On je poručio ranije da će Moskva koristiti svoj arsenal kako bi održala nuklearni paritet i ravnotežu snaga na globalnom nivou kao metodu strateškog odvraćanja.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

