Logo
Large banner

Pronalazak tijela Nešovića: Otkriven jedan bitan detalj

Autor:

ATV
21.05.2026 19:39

Komentari:

0
Тијело Александра Нешовића Баје пронађено у бурету
Foto: Screenshot / Telegraf

Poslije pronalaska zabetoniranog bureta u selu Jarkovci kod Inđije, za koje se sumnja da je u njemu zakopano tijelo Aleksandra Nešovića Baje, istraga ovog ubistva dobila je i novi smjer!

Prema saznanjima, supruga Nešovića, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je njen suprug na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD je pobjednik izbora

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i veštačenja.

U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, danas popodne je pronađeno tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom Aleksandru Nešoviću, za kojim se tragalo.

Ротација-илустрација

Region

Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tijelo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Nešović Baja

pronađeno tijelo

Ubistvo

Aleksandar Nešović tijelo

Tijelo u buretu

Pronađeno tijelo Nešovića

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Srbija

Uhapšenim Srbima u Gračanici određen pritvor

2 h

0
Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

4 h

0
Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

Srbija

Srbija uvodi koncept fleksibilnog korištenja vazdušnog prostora

5 h

0
Сплавови на Ади Циганлији у Београду у пламену

Srbija

Gori više splavova na Adi Ciganliji: Vatrogasci na terenu

6 h

0

  • Najnovije

21

24

Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

21

19

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

21

09

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

21

08

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

21

05

Opasno je: Veliki dio Balkana u narandžastom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner