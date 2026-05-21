Pronalazak tijela Nešovića: Otkriven jedan bitan detalj

Poslije pronalaska zabetoniranog bureta u selu Jarkovci kod Inđije, za koje se sumnja da je u njemu zakopano tijelo Aleksandra Nešovića Baje, istraga ovog ubistva dobila je i novi smjer!

Prema saznanjima, supruga Nešovića, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je da je njen suprug na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.

Prema istim saznanjima, na tijelu koje je danas pronađeno u buretu, pronađene su bokserice istog tog brenda, što je unijeto u službenu dokumentaciju i predmet je daljih provjera i veštačenja.

U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, danas popodne je pronađeno tijelo za koje se vjeruje da bi moglo da pripada oštećenom Aleksandru Nešoviću, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tijelo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK vještačenja.

(Kurir)