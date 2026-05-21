Додик: СНСД је побједник избора

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је циљ побједа кандидата ове странке за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, најмање 35 посланика у Народној скупштини, а са коалицијом двотрећинска парламентарна већина.
Додик је поручио да је СНСД незаобилазни побједник општих избора и да ће у епицентру његове кампање бити породица.
Завршена сједница Главног одбора СНСД-а: Подршка споразуму коалиције
"У Српској има више од 400.000 породица. Прићи ћемо свакој, и оној која симпатише СНСД и оној која не симпатише, да им објаснимо како смо се борили у претходном периоду у врло необичним и тешким околностима да се изборимо за оно што данас јесте Република Српска", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након сједнице Главног одбора СНСД-а.
Додик је поручио да је Република Српска финансијски стабилна, да расте њена привреда са више од 5.000 нових предузетника у односу на 2020. годину.
"Три одсто наших људи су власници предузећа, предузетници који носе пословне активности у Српској", истакао је Додик и нагласио да желе да помогну породицама које су у тешкој ситуацији.
Он је додао да СНСД прати ситуацију на глобалном нивоу и да у складу с тим одмјерава своје политике, нудећи српском народу сигурност, безбједност и мир, кроз улагања која тренутно износе 6,6 милијарди КМ.
"Редовним усвајањем буџета обезбјеђујемо и генеришемо активности на 40 одсто економије. Повећали смо плате, пензије, што ћемо учинити још једном ове године. Повећали смо борачки додатак, који је усаглашен са борачким структурама", навео је Додик.
Он је додао да је младима олакшан приступ потенцијалима Републике Српске, који се огледа у смањењу приправничког стажа са 12 на шест мјесеци.
"Сваки млади човјек који заврши факултет након шест мјесеци може да се појави пред банком да аплицира за кредит. Једнако и за средњу школу, са шест на три мјесеца", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, СНСД је дјеловањем у власти обезбиједио да сваки основац у Српској ове године добије бесплатне уџбенике.
"СНСД има са чиме да иде у предстојеће изборе, имаћемо најбоље кандидате, људе који имају искуства. СНСД је ризница највећег кадровског ресурса у БиХ", закључио је Додик.
