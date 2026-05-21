Logo
Large banner

Додик: СНСД је побједник избора

Аутор:

АТВ
21.05.2026
19:13=>19:54

Коментари:

8
Милорад Додик се обраћа на сједници Главног одбора СНСД-а
Фото: ATV

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је циљ побједа кандидата ове странке за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, најмање 35 посланика у Народној скупштини, а са коалицијом двотрећинска парламентарна већина.

Додик је поручио да је СНСД незаобилазни побједник општих избора и да ће у епицентру његове кампање бити породица.

СНСД-сједница Главног одбора

Република Српска

Завршена сједница Главног одбора СНСД-а: Подршка споразуму коалиције

"У Српској има више од 400.000 породица. Прићи ћемо свакој, и оној која симпатише СНСД и оној која не симпатише, да им објаснимо како смо се борили у претходном периоду у врло необичним и тешким околностима да се изборимо за оно што данас јесте Република Српска", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након сједнице Главног одбора СНСД-а.

Додик је поручио да је Република Српска финансијски стабилна, да расте њена привреда са више од 5.000 нових предузетника у односу на 2020. годину.

Сједница ГО СНСД-а

"Три одсто наших људи су власници предузећа, предузетници који носе пословне активности у Српској", истакао је Додик и нагласио да желе да помогну породицама које су у тешкој ситуацији.

Он је додао да СНСД прати ситуацију на глобалном нивоу и да у складу с тим одмјерава своје политике, нудећи српском народу сигурност, безбједност и мир, кроз улагања која тренутно износе 6,6 милијарди КМ.

"Редовним усвајањем буџета обезбјеђујемо и генеришемо активности на 40 одсто економије. Повећали смо плате, пензије, што ћемо учинити још једном ове године. Повећали смо борачки додатак, који је усаглашен са борачким структурама", навео је Додик.

Он је додао да је младима олакшан приступ потенцијалима Републике Српске, који се огледа у смањењу приправничког стажа са 12 на шест мјесеци.

"Сваки млади човјек који заврши факултет након шест мјесеци може да се појави пред банком да аплицира за кредит. Једнако и за средњу школу, са шест на три мјесеца", рекао је Додик.

Главни одбор СНСД-а

Према његовим ријечима, СНСД је дјеловањем у власти обезбиједио да сваки основац у Српској ове године добије бесплатне уџбенике.

"СНСД има са чиме да иде у предстојеће изборе, имаћемо најбоље кандидате, људе који имају искуства. СНСД је ризница највећег кадровског ресурса у БиХ", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Бањалука

главни одбор

Избори 2026

Коментари (8)
Large banner

Више из рубрике

Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

Завршена сједница Главног одбора СНСД-а: Подршка споразуму коалиције

2 ч

5
Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

"Снага СНСД-а огледа се у озбиљности рада и чврстој организацији"

2 ч

4
Главни одбор СНСД-а

Република Српска

Ово су циљеви СНСД-а представљени на Главном одбору

3 ч

0
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на сједници Главног одбора СНСД-а

Република Српска

Цвијановић: Још једно велико окупљање највеће политичке породице у Српској

3 ч

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner