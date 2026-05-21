Logo
Large banner

Кум није дугме: Зашто кумство не ваља одбијати?

Аутор:

АТВ
21.05.2026 19:58

Коментари:

0
Значајна церемонија крштења са бебом коју држе чланови породице у црквеном окружењу.
Фото: Lopz Jr/Pexels

Кум није обичан гост на свадби или свечани свједок крштења. Кум је, у традицији нашег народа, душевни сродник, неко ко улази у породицу не по крви, већ по духовној вези. Његова улога је и симболична и одговорна - он је ту да свједочи пред Богом, да подржи, заштити, и - ако затреба - преузме бригу.

Кум који је крстио дијете има и моралну одговорност да брине о њему ако родитеља више нема. Није то правни налог, већ духовни. Није обавеза, већ завјет. То је оно што кумство чини светим: не присилу, већ љубав.

vatrogasci

Хроника

Брат и сестра из БиХ страдали након што је пожар захватио њихов стан у Бечу

Кад вас неко позове да му будете кум - знајте шта вам је поклонио

Поклонио вам је повјерење. Поклонио вам је мјесто у својој породици. Поклонио вам је част коју не нуде свакоме. Зато, ако неко изговори ријечи: "Хоћеш ли ми бити кум?", размислите дубоко. Не гледајте у новчаник, већ у срце. Јер кум није дугме, кум је дио душе.

Одбити кумство - шта народ каже

У српском народном предању, постоје бројна упозорења шта може задесити онога ко одбије кумство. Не као пријетња, већ као поука.

Ако одбијеш да будеш кум на вјенчању, говори се да ћеш тешко пронаћи сопствену сродну душу.

Буре са тијелом Нешовића

Србија

Објављени снимци извлачења бурета у којем је тијело Нешовића

Ако не пристанеш да будеш кум на крштењу, вјерује се да ћеш сам остати без порода, јер си се одрекао дужности да духовно водиш дијете.

А ако изабереш да окренеш леђа овој части из личне удобности, кажу да те у животу може пратити осјећај усамљености и недостатка правог пријатељства.

Литургија Спасовдан

Бања Лука

Обиљежен Спасовдан у Бањалуци: "Само вјера у Бога нас спасава"

Наравно, све ово су симболичне поруке - не формуле казне, већ позив на одговорност и свијест да је бити кум више од тренутне части - то је доживотна веза.

(Новости Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кум

кумство

породица

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ајфелов торањ у Паризу.

Свијет

Дио Ајфеловог торња продат на аукцији

2 ч

0
Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Република Српска

"Добрила Кукољ оставила неизбрисив траг у култури сјећања Српске"

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током догађаја о ублажавању федералног правила о расхладним средствима, у Овалном кабинету Бијеле куће, у четвртак, 21. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Вашингтон ће преузети уранијум од Техерана

2 ч

0
Милорад Додик се обраћа на сједници Главног одбора СНСД-а

Република Српска

Додик: СНСД је побједник избора

2 ч

8

Више из рубрике

Отац држи говор на кћеркиној свадби

Породица

''Кад отац прича из срца, сви ћуте'': Људи у сузама због емотивног говора оца на кћеркиној свадби

3 д

0
породица родитењи и дјеца

Породица

Једини родитељски савјети који су вам потребни

3 д

0
Србин и Хрватица одушевили регион

Породица

Вјенчање Србина и Хрватице одушевило све

1 седм

0
Феномен: Родила близанце који немају исте очеве

Породица

Феномен: Родила близанце који немају исте очеве

2 седм

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner