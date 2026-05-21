Кум није дугме: Зашто кумство не ваља одбијати?

Кум није обичан гост на свадби или свечани свједок крштења. Кум је, у традицији нашег народа, душевни сродник, неко ко улази у породицу не по крви, већ по духовној вези. Његова улога је и симболична и одговорна - он је ту да свједочи пред Богом, да подржи, заштити, и - ако затреба - преузме бригу.