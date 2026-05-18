Једини родитељски савјети који су вам потребни

Аутор:АТВ
Стотине стручњака су сагласне: све се своди на ово!
Да би научили да буду независни, дјеца морају повремено и да падну (и буквално и фигуративно), без ваше помоћи.
"Већина родитеља зна шта су њихова дјеца способна, али ипак 'ускачу' да им олакшају ствари и ураде нешто умјесто њих", каже ауторка књиге о родитељству Шери Нога.
Она савјетује да увек имате на уму да су дугорочни ефекти – рецимо, тинејџер који зна сам да опегла ствари - важнији од тренутних непријатности.
"Прије него што притрчите да помогнете, запитајте се да ли је ваше дијете стварно у опасности. Затим, запитајте се да ли ваше дијете има одговарајуће вјештине које су му потребне да савлада неки задатак", савјетује Нора, додајући да се то односи на све. Уколико сматрате да дијете има вјештине, одмакните се и гледајте шта ради, а ако нема потребне вјештине, помозите му да их стекне.
Домаћи задаци често задају муке и родитељима и дјеци, а професор друштвених наука Тед Тедороу савјетује да "прво поједете жабу".
"Прво урадите најтежу ствар", то је прво његово правило, а затим: "Одмакните им телефон. Не морају да држе телефон поред себе барем док раде домаћи задатак".
Правило број три: "Чим заврши све задатке, нека дијете спакује књиге за сутрашњи дан и остави ранац на своје мјесто. Ово је једноставан процес од три корака, правила, која дјеца лако могу да усвоје, па нећете морати да звоцате".
Хистерија мале дјеце најчешће се дешава због неких од сљедеће четири ствари: дијете је гладно, узнемирено, усамљено или уморно.
Студија објављена 2013. године је показала да седмогодишњаци који немају устаљено вријеме одласка на спавање чешће имају проблеме са понашањем, него они који имају устаљене навике спавања.
Што дуже времена пролази да дјеца немају стриктно одређено време за одлазак у кревет, све је горе, тврди психолог Хедер Тејлор, савјетујући да будете врло строги када је о томе ријеч.
Дјеца која читају зарад свог задовољства од тога имају вишеструке користи, укључујући и то да лакше савладају језик, а бољи су и у математици, показало је ново истраживање.
Немојте да форсирате дјецу да читају оно што ви желите, пустите их да сами изаберу јер ће тако лакше завољети читање и то ће им постати навика, савјетује професорка енглеског језика Мери Леонард.
Све више родитеља на овај начин покушава да приволи дјецу да очисте своју собу или собе, али не би требало.
"Ако им дате нешто новца да распреме кревет, онда ће вас, када их пошаљете у продавницу, питате колико ћете им платити за то. Зашто би радили нешто за џабе када можете да им платите?", пита стручњак за родитељство Елисон Шафер.
Желите самоувјерену дјецу? Покажите им како то да буду!
"Већина одраслих не желе да иду у биоскоп сами јер их је срамота да сједе сами. Урадите то, па онда попричајте са дјецом о томе", савјетује аутор књига за родитеље Дејвид Елин.
Слично томе, ако дјеца виде да се смијете јер сте, рецимо, цијелог дана ишли около у мајици окренутој наопако, и да вас није срамота тога (као што би већину било), и они ће имати сличан став према таквим стварима.
Отприлике када напуне 14 година, дјеца не желе више да слиједе понашање других, већ да свима докажу да мисле својом главом, кажу психолози. Савјетују да у том периоду будно мотрите на понашање дјетета, али и да покушавате често да разговарате са дјететом о томе са киме се дружи – то ће вам помоћи да знате шта се дешава и да му понудите подршку ако затреба.
Ако се ваше дијете плаши пса, рецимо, немојте да га одведете на другу страну улице чим пас наиђе. Демистификујте страх, савјетују стручњаци.
"Слатка куца! Хајде да попричамо са власником и питамо можемо ли да помазимо пса, да видиш како му је мекано крзно", предлаже педијатар Рој Бенарок да кажете дјетету.
Ако је ријеч о неким другим стварима, попут примања вакцине, рецимо, будите саосјећајни, али не превише емотивни.
"Биће у реду, потрајаће само неколико секунди. Знам да боли", предлаже ријечи саосјећања педијатар.
Да утишате малу дјецу...
Када желите да утишате малу дјецу, снизите тон свог гласа, умјесто да вичете. То ће дјецу натерати да се фокусирају на вас.
Јако је важно да бринете о себи, ако желите да будете добар и посвећен родитељ. Родитељима је потребан сан, одмор, храна и мало забаве, да би имали снаге за све што их очекује са дјецом, пише Ало
"Људи осјећају грижу савјести што много раде, па све своје слободно вријеме желе да посвете дјеци. Али, ризикујете да се тиме потпуно исцрпите емоционално и на сваки други начин", сматра дјечји психијатар Фред Стокер.
Довољно је да одвојите за себе 15 минута за туширање након доласка с посла, на примјер, двадесетак минута увече да читате или радите било шта што вас опушта и у чему уживате.
