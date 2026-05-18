''Кад отац прича из срца, сви ћуте'': Људи у сузама због емотивног говора оца на кћеркиној свадби

Друштвене мреже ових дана преплавио је емотиван снимак са једног вјенчања у Црној Гори који је многе оставио без ријечи. У центру пажње није била раскошна сала, музика ни славље, већ неколико искрених реченица једног оца упућених ћерки на дан њеног вјенчања.
Снимак је објавила сама ћерка Снежана на свом ТикТок профилу "снеза31", након чега је брзо почео да се дијели широм региона. Многи су признали да су их ријечи оца дубоко погодиле, а поједини су писали да су видео гледали више пута и сваки пут завршили са сузама у очима.
"Кад отац прича из срца сви ћуте", написала је она у опису видео снимка.
Како се на њему види, отац се, како породици младожење, тако и својој ћерки, обратио ријечима које су многи описали као једноставне, али снажне:
"Буди поносна гдје си отишла и од кога си дошла".
"У то име, добро ми дошли. Да се лијепо провеселите, да вас млада слуша као што је слушала нас. Да будете задовољни и ви и ми. Ти, ћерко, сада имаш још једну породицу. Ти си срећна жена и богата када је породица у питању, са обје стране. Вољеће те као што те ми волимо. Буди поносна гдје си отишла и од кога си дошла", рекао је он.
Посебно су одјекнуле његове ријечи пред крај обраћања. Многи корисници у коментарима написали су да их је управо тај дио највише дирнуо.
Испод објављеног снимка низали су се коментари пуни емоција.
"Не познајем ове људе, а плачем", "Овако говори отац који је ћерку одгајао срцем", "Расплакала сам се послије прве реченице", "Овај човјек је показао шта значи бити човјек - прије свега људина, господин и примјер другима. Данас је ријеткост видјети овакву доброту, смиреност и величину у некоме. Велика ми је част што сам погледао овај снимак", "Дивна здравица. Људска, очинска, домаћинска и пуна љубави. Честитам, да сте сви живи, здрави, срећни и весели. Живјели", само су неки од коментара који су се могли прочитати.
