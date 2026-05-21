Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

21.05.2026 20:36

Фото: pexels

Португалска Национална гарда (ГНР) саопштила је данас да је привела Францускињу осумњичену да је напустила своје двоје мале дјеце, која су пронађена раније ове недјеље како шетају сама путем у малом граду на југу Португалије.

Национална гарда је саопштила је привела жену (41) и мушкарца (55) у граду Фатина, додајући да су обоје осумњичени да су напустили двоје дјеце.

Мајка је била под истрагом суда у Грандоли због кривичних дјела излагање опасности и напуштања, навела је португалска Судска полиција (ПЈ).

Француске власти су упутиле захтјев широм Европе за помоћ у проналажењу жене и дјеце, узраста 4 и 5 година, након што је њихов отац пријавио њихов нестанак из њиховог дома у Колмару, Француској, преноси Ројтерс.

Након што су нестали из свог дома, постојала је сумња да су можда отпутовали у Шпанију или Португал, додаје се у саопштењу.

Касно у уторак, двоје дјеце је пронашао пар који је пролазио аутомобилом како панично лутају у руралном подручју Монте Ново до Сул, на националном путу 253, у Алкасер до Сал.

Мјештатин који је пронашао, Артур Кинтас, рекао је у интервјуу за агенцију СИЦ да су дјеца плакала и да је старији брат рекао да су одведени у шуму, наводно да се играју.

"Да ли би преварили дјецу, родитељи су им завезали очи и оставили их у шуми да се играју. Рекли су им да иду и потраже играчку", рекао је он.

Дјеца су носила са собом ранчеве са флашом воде, воћем, пакетом кеска и пресвлаком, што је навело човјека да посумња да су дјеца можда напуштена.

