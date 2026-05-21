Проналазак тијела Нешовића: Откривен један битан детаљ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Послије проналаска забетонираног бурета у селу Јарковци код Инђије, за које се сумња да је у њему закопано тијело Александра Нешовића Баје, истрага овог убиства добила је и нови смјер!
Према сазнањима, супруга Нешовића, која је пријавила његов нестанак, изјавила је да је њен супруг на себи кобног дана носио доњи веш једног познатог бренда.
Према истим сазнањима, на тијелу које је данас пронађено у бурету, пронађене су боксерице истог тог бренда, што је унијето у службену документацију и предмет је даљих провјера и вештачења.
У једном бурету, које је откопано на територији општине Инђија у присуству јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиције и форензичара, данас поподне је пронађено тијело за које се вјерује да би могло да припада оштећеном Александру Нешовићу, за којим се трагало.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду тијело ће бити послато ради обављања обдукције на Институт за судску медицину у Београду, као и ради ДНК вјештачења.
