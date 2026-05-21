Logo
Large banner

Проналазак тијела Нешовића: Откривен један битан детаљ

Аутор:

АТВ
21.05.2026 19:39

Коментари:

0
Тијело Александра Нешовића Баје пронађено у бурету
Фото: Screenshot / Телеграф

Послије проналаска забетонираног бурета у селу Јарковци код Инђије, за које се сумња да је у њему закопано тијело Александра Нешовића Баје, истрага овог убиства добила је и нови смјер!

Према сазнањима, супруга Нешовића, која је пријавила његов нестанак, изјавила је да је њен супруг на себи кобног дана носио доњи веш једног познатог бренда.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД је побједник избора

Према истим сазнањима, на тијелу које је данас пронађено у бурету, пронађене су боксерице истог тог бренда, што је унијето у службену документацију и предмет је даљих провјера и вештачења.

У једном бурету, које је откопано на територији општине Инђија у присуству јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиције и форензичара, данас поподне је пронађено тијело за које се вјерује да би могло да припада оштећеном Александру Нешовићу, за којим се трагало.

Ротација-илустрација

Регион

Мушкарац из Србије погинуо у Црној Гори: Ухапшена једна особа

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду тијело ће бити послато ради обављања обдукције на Институт за судску медицину у Београду, као и ради ДНК вјештачења.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Нешовић Баја

пронађено тијело

Убиство

Александар Нешовић тијело

Тијело у бурету

Пронађено тијело Нешовића

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Ухапшеним Србима у Грачаници одређен притвор

2 ч

0
Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Србија

Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

4 ч

0
Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

Србија

Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

5 ч

0
Сплавови на Ади Циганлији у Београду у пламену

Србија

Гори више сплавова на Ади Циганлији: Ватрогасци на терену

6 ч

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner