Zvornik jedan od gradova koji pruža sve bolje uslove za život

616. rođendan Zvornik dočekuje kao jedan od gradova koji pruža sve bolje uslove za život i rad svojim stanovnicima, ali i onima koji u ovom gradu pronađu svoj dom. Brojna su ulaganja u infrastrukturu i privredni ambijent u proteklih deset godina, kaže gradonačelnik Zvornika.

"Završen vodovod Pilica - Lokanj, započet veliki projekat vodovoda za 1700 domaćinstava, urađen je prečistač otpadnih voda, uručili smo ključeve za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih, odnosno zatvaranje kolektivnog centra. Evo završili smo i put Šćemelija, Glumina, grad Zvornik- Šćemelija- Glumina i brojne druge projekte", rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Na Dan grada dodijeljena su i priznanja za izuzetne Zvorničane. Zlatnu plaketu grada, najveće gradsko priznanje dobio je Darko Perić, sveštenik iz Pilice koji je donirao dio jetre za izlječenje kolege sveštenika iz Bijeljine. Nagradu za Humano djelo dobila je Aleksandra Grabovica koja je donirala bubreg sinu. Brojne su i ustanove i pojedinci koji su svojim zaslugama nagrađeni.

"Uvijek kad treba da činimo neko dobro djelo, jeste, naravno, da spasimo nečiji život i da činimo što bismo željeli da učinimo sebi. Naravno, da nama bude ljepše i lakše i da nečiji život uljepšamo, olakšamo. Ovaj naš slučaj jeste pitanje bilo zaista ostanka života sveštenika, brata, saslužitelja oca Bogdana Stjepanovića. Mi nismo uopšte razmišljali, tj. u meni je se javila ta želja da mu pomognem", rekao je Darko Perić, sveštenik iz Pilice.

"Želim da se zahvalim za ovu nagradu, ali moram da priznam da mi je draža nagrada zbog toga što sam imala priliku da svom sinu pomognem na takav način i da nastavi da vodi normalan život i kvalitetan. I što je sa mnom sada ovde trenutno", rekla je Aleksandra Grabovica, dobitnik nagrade za humano djelo

Zvornik u narednom periodu očekuju završeci započetih kao i započinjanje novih projekata kako bi se poboljšali uslovi svih građana. Na Dan grada položeni su i vijenci na spomenik stradalim borcima ovoga grada u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.