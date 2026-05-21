Foča i zvanično dobila status grada; Vukadinović: Počinje nova era razvoja

Foča je uspjela da postane ono o čemu je svaki njen građanin maštao godinama, da postane grad i formalno bude centar Stare Hercegovine i Gornjeg Podrinja, izjavio je načelnik opštine Milan Vukadinović.

"To su bili snovi mnogih mojih prethodnika, ali je isto i uspjeh, kako mene kao načelnika i prvog gradonačelnika Foče, tako i svakog našeg građanina koji je u bilo kojoj sferi i segmentu društva doprinio da i formalno postanemo grad. Za svu našu djecu, stanovnike i buduća pokoljenja ovo je status koji će sigurno donijeti stratešku poziciju Foči u narednom periodu", istakao je Vukadinović.

Vukadinović je ocijenio da dobijanje statusa grada sa sobom nosi i veliku odgovornost, te obavezu svih pojedinaca da zajedničkim radom doprinesu daljem razvoju i unapređenju Foče.

"Smatram da treba da rješavamo ključne infrastrukturne probleme i stavimo na sto sve ono što godinama muči Foču", rekao je Vukadinović.

Naveo je da u narednom periodu očekuje rješavanje svih nagomilanih problema, a kao prioritet je izdvojio putne komunikacije.

Ekonomija Gdje su kamiondžije plaćenije - u BiH ili Hrvatskoj

"Sada kao grad Foča sigurno treba i mora da traži da regionalni i magistralni putevi izgledaju mnogo bolje. Imamo naznake da će se za rehabilitaciju putne komunikacije prema Sarajevu izdvojiti oko 19 miliona KM. Najava je da će u narednim danima biti raspisan tender, vrijedan oko 100 miliona evra, za put Brod na Drini-Šćepan Polje. Gradnja mosta na rijeci Tari je u procesu realizacije. Očekujemo i gradnju puta prema Tjentištu, razvoj turizma, raftinga na Tari i rješavanje drugih nagomilanih problema", rekao je Vukadinović.

Foču očekuje, istakao je, asfaltiranje svih gradskih ulica koje su u lošem stanju, kao i nabavka dodatne mehanizacije za održavanje čistoće grada.

Vukadinović je istakao značaj Medicinskog i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, te Univerzitetske bolnice, koji su i te kako doprinijeli u postupku dobijanja statusa grada.

"Gradnjom novog bloka Medicinskog fakulteta i novog bloka Studentskog centra biće riješen nedostatak smještajnih kapaciteta za studente, ali isto tako dobićemo i nova radna mjesta. Ulaganjem u Univerzitetsku bolnicu obezbijedićemo najbolje uslove za liječenje pacijenata, te unaprijediti nastavnu bazu za Medicinski fakultet", rekao je Vukadinović.

Za naredni period Vukadinović je najavio otvaranje Staračkog doma, te ustanove namijenjene djeci sa poteškoćama u razvoju, prenosi RadioFoča.

Izrazio je nadu da će svojim zalaganjem Fočaci doprinijeti da grad zasija u punom kapacitetu i nastavi da se razvija.

Nova era Foče kao grada zvanično je počela, a pred lokalnim vlastima, institucijama i građanima je period realizacije strateških projekata koji bi trebalo da obezbijede da grad na ušću Ćehotine u Drinu zasija u svom punom kapacitetu.

Zakon o gradu Foča stupiće na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Republike Srpske.